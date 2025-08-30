BAOLONG की अधिक जानकारी

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) मूल्य का लाइव चार्ट
Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.88%

-13.33%

-36.83%

-36.83%

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BAOLONG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BAOLONG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BAOLONG में -0.88%, 24 घंटों में -13.33%, तथा पिछले 7 दिनों में -36.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) मार्केट की जानकारी

$ 24.58K
$ 24.58K$ 24.58K

--
----

$ 24.58K
$ 24.58K$ 24.58K

999.91M
999.91M 999.91M

999,914,375.287851
999,914,375.287851 999,914,375.287851

Baolong the Enemy of Nailong का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BAOLONG की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.91M है, कुल आपूर्ति 999914375.287851 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.58K है.

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Baolong the Enemy of Nailong का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baolong the Enemy of Nailong का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Baolong the Enemy of Nailong का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Baolong the Enemy of Nailong का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-13.33%
30 दिन$ 0+82.53%
60 दिन$ 0+96.00%
90 दिन$ 0--

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) क्या है

Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Baolong the Enemy of Nailong प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Baolong the Enemy of Nailong के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Baolong the Enemy of Nailong प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BAOLONG लोकल करेंसी में

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) टोकन का अर्थशास्त्र

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BAOLONG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BAOLONG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BAOLONG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BAOLONG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Baolong the Enemy of Nailong का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BAOLONG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.58K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BAOLONG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BAOLONG की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.91M USD है.
BAOLONG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BAOLONG ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BAOLONG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BAOLONG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BAOLONG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BAOLONG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BAOLONG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BAOLONG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BAOLONG का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.