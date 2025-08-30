Bao Finance मूल्य (BAO)
Bao Finance (BAO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BAO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BAO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00317406 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BAO में +0.02%, 24 घंटों में -1.62%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bao Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 63.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 73.37B है, कुल आपूर्ति 984370975063.9171 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 850.37K है.
आज के दिन के दौरान, Bao Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bao Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bao Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bao Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.62%
|30 दिन
|$ 0
|+4.72%
|60 दिन
|$ 0
|+41.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go.
