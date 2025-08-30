Banus Finance मूल्य (BANUS)
--
--
-48.52%
-48.52%
Banus Finance (BANUS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BANUS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BANUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02244286 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BANUS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -48.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Banus Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BANUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 111.20K है.
आज के दिन के दौरान, Banus Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Banus Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Banus Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Banus Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+32.37%
|60 दिन
|$ 0
|+48.47%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? Decentralized perpetual futures What makes your project unique? It is the only token with an eternal buyback and burning wall imposed by fees generated on the platform. History of your project. The Token Sale was successful and ended in a few days with the Hardcap target reached in a few days. What’s next for your project? Launch the platform with all its features. What can your token be used for? Stake, passive income, buyback and burn The use of a decentralized exchange (DEX) is a significant step towards the true democratization of finance. In addition to allowing direct and uncomplicated transactions between users without intermediaries, one of the main benefits of a DEX is the wide availability of educational resources and academic information for users. DEXs operate on the blockchain, all transactions are transparent and verifiable. This provides a high level of security and confidence in transactions.
