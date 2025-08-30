Banque Universal मूल्य (CBU)
Banque Universal (CBU) रियल-टाइम प्राइस $0.248032 है. पिछले 24 घंटों में, CBU ने $ 0.24344 के कम और $ 0.256094 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CBU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.75 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0214842 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CBU में +1.09%, 24 घंटों में -3.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Banque Universal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CBU की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.48B है.
आज के दिन के दौरान, Banque Universal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.007971615147889 था.
पिछले 30 दिनों में, Banque Universal का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0336128997 था.
पिछले 60 दिनों में, Banque Universal का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1862401598 था.
पिछले 90 दिनों में, Banque Universal का USD में मूल्य बदलाव $ +0.10539851214951926 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.007971615147889
|-3.11%
|30 दिन
|$ +0.0336128997
|+13.55%
|60 दिन
|$ +0.1862401598
|+75.09%
|90 दिन
|$ +0.10539851214951926
|+73.89%
CBU is powered by Banque Universal, a sophisticated structured financial company serving private structures and support globally to qualified clienteles only. The aim for CBU is to create a value in the world of digital currencies , meaning the income generated from the sales to backup the CBU with value. The cryptocurrency future will tie itself in the communities through trust and this will be most likely happen through asset links where there will be a market value to compare both the cryptocurrency and the asset(s) itself.
