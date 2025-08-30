Banjo मूल्य (BANJO)
-0.13%
-5.43%
+28.53%
+28.53%
Banjo (BANJO) रियल-टाइम प्राइस $0.00012765 है. पिछले 24 घंटों में, BANJO ने $ 0.0001271 के कम और $ 0.00013954 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BANJO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00389816 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00007787 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BANJO में -0.13%, 24 घंटों में -5.43%, तथा पिछले 7 दिनों में +28.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Banjo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 127.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BANJO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.94M है, कुल आपूर्ति 999942028.402494 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 127.69K है.
आज के दिन के दौरान, Banjo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Banjo का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000051762 था.
पिछले 60 दिनों में, Banjo का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000159116 था.
पिछले 90 दिनों में, Banjo का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00008683729647143737 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.43%
|30 दिन
|$ +0.0000051762
|+4.06%
|60 दिन
|$ -0.0000159116
|-12.46%
|90 दिन
|$ -0.00008683729647143737
|-40.48%
Back in 1979, the Muppets Show released a special where Kermit the Frog plays the banjo to the song— “The Rainbow Connection”. This began the frog musician pop culture references that inspire an endearing representation of carefree joy. Welcome, $BANJO. Since the token was launched via pump.fun, the liquidity pool is locked and to be never touched forever and ever. $BANJO has a huge support group of whales, dolphins, and jellies. We look to grow together. $BANJO is a Solana-based token, built on the highly efficient and scalable Solana blockchain. This ensures fast and affordable transactions, making it a seamless experience for all users
