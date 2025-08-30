BANJO की अधिक जानकारी

Banjo लोगो

Banjo मूल्य (BANJO)

गैर-सूचीबद्ध

1 BANJO से USD लाइव प्राइस:

$0.00012765
$0.00012765$0.00012765
-5.40%1D
mexc
USD
Banjo (BANJO) मूल्य का लाइव चार्ट
Banjo (BANJO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0001271
$ 0.0001271$ 0.0001271
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00013954
$ 0.00013954$ 0.00013954
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0001271
$ 0.0001271$ 0.0001271

$ 0.00013954
$ 0.00013954$ 0.00013954

$ 0.00389816
$ 0.00389816$ 0.00389816

$ 0.00007787
$ 0.00007787$ 0.00007787

-0.13%

-5.43%

+28.53%

+28.53%

Banjo (BANJO) रियल-टाइम प्राइस $0.00012765 है. पिछले 24 घंटों में, BANJO ने $ 0.0001271 के कम और $ 0.00013954 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BANJO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00389816 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00007787 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BANJO में -0.13%, 24 घंटों में -5.43%, तथा पिछले 7 दिनों में +28.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Banjo (BANJO) मार्केट की जानकारी

$ 127.69K
$ 127.69K$ 127.69K

--
----

$ 127.69K
$ 127.69K$ 127.69K

999.94M
999.94M 999.94M

999,942,028.402494
999,942,028.402494 999,942,028.402494

Banjo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 127.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BANJO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.94M है, कुल आपूर्ति 999942028.402494 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 127.69K है.

Banjo (BANJO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Banjo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Banjo का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000051762 था.
पिछले 60 दिनों में, Banjo का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000159116 था.
पिछले 90 दिनों में, Banjo का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00008683729647143737 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.43%
30 दिन$ +0.0000051762+4.06%
60 दिन$ -0.0000159116-12.46%
90 दिन$ -0.00008683729647143737-40.48%

Banjo (BANJO) क्या है

Back in 1979, the Muppets Show released a special where Kermit the Frog plays the banjo to the song— “The Rainbow Connection”. This began the frog musician pop culture references that inspire an endearing representation of carefree joy. Welcome, $BANJO. Since the token was launched via pump.fun, the liquidity pool is locked and to be never touched forever and ever. $BANJO has a huge support group of whales, dolphins, and jellies. We look to grow together. $BANJO is a Solana-based token, built on the highly efficient and scalable Solana blockchain. This ensures fast and affordable transactions, making it a seamless experience for all users

BANJO लोकल करेंसी में

Banjo (BANJO) टोकन का अर्थशास्त्र

Banjo (BANJO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BANJO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Banjo (BANJO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Banjo (BANJO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BANJO प्राइस 0.00012765 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BANJO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BANJO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00012765 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Banjo का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BANJO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 127.69K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BANJO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BANJO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.94M USD है.
BANJO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BANJO ने 0.00389816 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BANJO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BANJO ने 0.00007787 USD की ATL प्राइस देखी.
BANJO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BANJO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BANJO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BANJO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BANJO का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.