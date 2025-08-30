Bandit on Base मूल्य (BANDIT)
+1.03%
-5.44%
-21.50%
-21.50%
Bandit on Base (BANDIT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BANDIT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BANDIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BANDIT में +1.03%, 24 घंटों में -5.44%, तथा पिछले 7 दिनों में -21.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bandit on Base का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 67.42K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BANDIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.88B है, कुल आपूर्ति 9697823711.73718 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 83.00K है.
आज के दिन के दौरान, Bandit on Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bandit on Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bandit on Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bandit on Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.44%
|30 दिन
|$ 0
|+17.20%
|60 दिन
|$ 0
|+62.52%
|90 दिन
|$ 0
|--
Bandit on Base is a meme-inspired cryptocurrency built on the Base blockchain. Designed as a community-driven token, it leverages the Base blockchain’s scalability and low-cost transactions to foster an accessible and fun digital asset experience. The token embodies the playful and creative energy of internet culture while providing users with an entry point into the Base ecosystem. As a meme token, Bandit on Base prioritizes community engagement and social interaction. While not intended as a utility token, its development aligns with the decentralized ethos of blockchain technology.
