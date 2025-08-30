BAMBIT मूल्य (BAMBIT)
--
+0.09%
+15.98%
+15.98%
BAMBIT (BAMBIT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BAMBIT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BAMBIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04255699 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BAMBIT में --, 24 घंटों में +0.09%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BAMBIT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BAMBIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 80.00M है, कुल आपूर्ति 79999097.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.94K है.
आज के दिन के दौरान, BAMBIT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BAMBIT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BAMBIT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BAMBIT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.09%
|30 दिन
|$ 0
|+7.97%
|60 दिन
|$ 0
|+21.04%
|90 दिन
|$ 0
|--
$BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space.
