Ballz of Steel का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.BALLZ का मार्केट कैप 975,869 USD है. भारत में BALLZ से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

$0.0009751
+11.90%1D
Ballz of Steel (BALLZ) मूल्य का लाइव चार्ट
Ballz of Steel का आज का मूल्य

आज Ballz of Steel (BALLZ) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 11.98% का बदलाव आया है. मौजूदा BALLZ से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति BALLZ है.

$ 975,869 के मार्केट कैप के अनुसार Ballz of Steel करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B BALLZ है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BALLZ की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.01151396 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BALLZ में पिछले एक घंटे में +3.76% और पिछले 7 दिनों में -10.66% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Ballz of Steel (BALLZ) मार्केट की जानकारी

Ballz of Steel का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 975.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BALLZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 975.87K है.

Ballz of Steel की प्राइस हिस्ट्री USD

+3.76%

+11.98%

-10.66%

-10.66%

Ballz of Steel (BALLZ) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ballz of Steel का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00010429 था.
पिछले 30 दिनों में, Ballz of Steel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ballz of Steel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ballz of Steel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00010429+11.98%
30 दिन$ 0-27.65%
60 दिन$ 0-52.36%
90 दिन$ 0--

Ballz of Steel के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Ballz of Steel (BALLZ) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BALLZ का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Ballz of Steel (BALLZ) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Ballz of Steel के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Ballz of Steel

2030 में 1 Ballz of Steel का मूल्य कितना होगा?
अगर Ballz of Steel 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Ballz of Steel के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
Ballz of Steel (BALLZ) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Ballz of Steel के बारे में और जानें

