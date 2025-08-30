Balls of Fate मूल्य (BOF)
Balls of Fate (BOF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BOF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04375208 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOF में +0.59%, 24 घंटों में -5.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Balls of Fate का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOF की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M है, कुल आपूर्ति 999983742.214164 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.59K है.
आज के दिन के दौरान, Balls of Fate का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Balls of Fate का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Balls of Fate का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Balls of Fate का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.01%
|30 दिन
|$ 0
|-55.19%
|60 दिन
|$ 0
|-44.28%
|90 दिन
|$ 0
|--
Join Balls of Fate - where everyone can become a hero challenging the injustice of the world! Balls of Fate (BOF) exists in a world where injustice and inequality have become the norm. Big corporations, corrupt politicians, and financial elites continue to enrich themselves at the expense of ordinary people. But in this chaos, an unexpected hero emerges - a fearless pitbull who doesn't give a damn about conventions and the status quo This pitbull is the embodiment of an unbreakable spirit and unwavering justice. He absolutely doesn't care about authorities, social norms, or society's expectations. His sole purpose is to restore balance and justice in a world where honesty has become rare With iron determination and steel... ambitions, the BOF pitbull is ready to put his "balls" on any unjust system, be it financial institutions, political regimes, or social prejudices. He's not afraid of consequences and is willing to risk everything for the right cause In the world of BOF, anyone can become such a fearless fighter for justice. It's not just a financial instrument, it's a movement, a philosophy of life where courage, honesty, and straightforwardness are valued above all else
