Balls of Fate लोगो

Balls of Fate मूल्य (BOF)

गैर-सूचीबद्ध

1 BOF से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Balls of Fate (BOF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:51:08 (UTC+8)

Balls of Fate (BOF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04375208
$ 0.04375208$ 0.04375208

$ 0
$ 0$ 0

+0.59%

-5.01%

-0.82%

-0.82%

Balls of Fate (BOF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BOF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04375208 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOF में +0.59%, 24 घंटों में -5.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Balls of Fate (BOF) मार्केट की जानकारी

$ 42.59K
$ 42.59K$ 42.59K

--
----

$ 42.59K
$ 42.59K$ 42.59K

999.98M
999.98M 999.98M

999,983,742.214164
999,983,742.214164 999,983,742.214164

Balls of Fate का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOF की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M है, कुल आपूर्ति 999983742.214164 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.59K है.

Balls of Fate (BOF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Balls of Fate का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Balls of Fate का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Balls of Fate का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Balls of Fate का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.01%
30 दिन$ 0-55.19%
60 दिन$ 0-44.28%
90 दिन$ 0--

Balls of Fate (BOF) क्या है

Join Balls of Fate - where everyone can become a hero challenging the injustice of the world! Balls of Fate (BOF) exists in a world where injustice and inequality have become the norm. Big corporations, corrupt politicians, and financial elites continue to enrich themselves at the expense of ordinary people. But in this chaos, an unexpected hero emerges - a fearless pitbull who doesn't give a damn about conventions and the status quo This pitbull is the embodiment of an unbreakable spirit and unwavering justice. He absolutely doesn't care about authorities, social norms, or society's expectations. His sole purpose is to restore balance and justice in a world where honesty has become rare With iron determination and steel... ambitions, the BOF pitbull is ready to put his "balls" on any unjust system, be it financial institutions, political regimes, or social prejudices. He's not afraid of consequences and is willing to risk everything for the right cause In the world of BOF, anyone can become such a fearless fighter for justice. It's not just a financial instrument, it's a movement, a philosophy of life where courage, honesty, and straightforwardness are valued above all else

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Balls of Fate (BOF) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Balls of Fate प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Balls of Fate (BOF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Balls of Fate (BOF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Balls of Fate के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Balls of Fate प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BOF लोकल करेंसी में

Balls of Fate (BOF) टोकन का अर्थशास्त्र

Balls of Fate (BOF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Balls of Fate (BOF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Balls of Fate (BOF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BOF प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BOF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BOF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Balls of Fate का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BOF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.59K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BOF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BOF की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M USD है.
BOF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BOF ने 0.04375208 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BOF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BOF ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BOF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BOF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BOF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BOF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BOF का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.