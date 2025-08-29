BALN की अधिक जानकारी

Balanced लोगो

Balanced मूल्य (BALN)

गैर-सूचीबद्ध

1 BALN से USD लाइव प्राइस:

$0.071522
$0.071522$0.071522
+7.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Balanced (BALN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:22:34 (UTC+8)

Balanced (BALN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.064244
$ 0.064244$ 0.064244
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.074962
$ 0.074962$ 0.074962
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.064244
$ 0.064244$ 0.064244

$ 0.074962
$ 0.074962$ 0.074962

$ 2.1
$ 2.1$ 2.1

$ 0.04903173
$ 0.04903173$ 0.04903173

+7.10%

+7.65%

+11.18%

+11.18%

Balanced (BALN) रियल-टाइम प्राइस $0.071522 है. पिछले 24 घंटों में, BALN ने $ 0.064244 के कम और $ 0.074962 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BALN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.1 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.04903173 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BALN में +7.10%, 24 घंटों में +7.65%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Balanced (BALN) मार्केट की जानकारी

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

--
----

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

26.47M
26.47M 26.47M

26,465,807.61351489
26,465,807.61351489 26,465,807.61351489

Balanced का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.76M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BALN की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.47M है, कुल आपूर्ति 26465807.61351489 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.76M है.

Balanced (BALN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Balanced का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00508019 था.
पिछले 30 दिनों में, Balanced का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003503934 था.
पिछले 60 दिनों में, Balanced का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0140048944 था.
पिछले 90 दिनों में, Balanced का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00508019+7.65%
30 दिन$ +0.0003503934+0.49%
60 दिन$ -0.0140048944-19.58%
90 दिन$ 0--

Balanced (BALN) क्या है

BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it.

Balanced (BALN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Balanced प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Balanced (BALN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Balanced (BALN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Balanced के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Balanced प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BALN लोकल करेंसी में

Balanced (BALN) टोकन का अर्थशास्त्र

Balanced (BALN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BALN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Balanced (BALN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Balanced (BALN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BALN प्राइस 0.071522 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BALN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BALN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.071522 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Balanced का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BALN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.76M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BALN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BALN की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.47M USD है.
BALN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BALN ने 2.1 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BALN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BALN ने 0.04903173 USD की ATL प्राइस देखी.
BALN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BALN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BALN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BALN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BALN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:22:34 (UTC+8)

Balanced (BALN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

