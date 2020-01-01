bAInance Labs (BAINANCE) टोकन का अर्थशास्त्र bAInance Labs (BAINANCE) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

bAInance Labs (BAINANCE) जानकारी bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support. आधिकारिक वेबसाइट: https://bainancelabs.com अभी BAINANCE खरीदें!

bAInance Labs (BAINANCE) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण bAInance Labs (BAINANCE) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 237.00K $ 237.00K $ 237.00K कुल आपूर्ति: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 237.00K $ 237.00K $ 237.00K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.00451067 $ 0.00451067 $ 0.00451067 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0.00021629 $ 0.00021629 $ 0.00021629 bAInance Labs (BAINANCE) प्राइस के बारे में अधिक जानें

bAInance Labs (BAINANCE) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले bAInance Labs (BAINANCE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: BAINANCE टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने BAINANCE मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप BAINANCE के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो BAINANCE टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

