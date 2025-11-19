एक्सचेंजDEX+
BAI Stablecoin का आज का लाइव मूल्य 1.033 USD है.BAI का मार्केट कैप 239,463 USD है. भारत में BAI से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

BAI की अधिक जानकारी

BAI प्राइस की जानकारी

BAI क्या है

BAI आधिकारिक वेबसाइट

BAI टोकन का अर्थशास्त्र

BAI प्राइस का पूर्वानुमान

BAI Stablecoin लोगो

BAI Stablecoin मूल्य (BAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 BAI से USD लाइव प्राइस:

$1.033
$1.033
-0.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
BAI Stablecoin (BAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:01:49 (UTC+8)

BAI Stablecoin का आज का मूल्य

आज BAI Stablecoin (BAI) का लाइव मूल्य $ 1.033 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.97% का बदलाव आया है. मौजूदा BAI से USD कन्वर्ज़न दर $ 1.033 प्रति BAI है.

$ 239,463 के मार्केट कैप के अनुसार BAI Stablecoin करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 231.83K BAI है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BAI की ट्रेडिंग $ 1.03 (निम्न) और $ 1.044 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.45 और सबसे निम्न स्तर $ 0.814914 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BAI में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में +1.43% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

BAI Stablecoin (BAI) मार्केट की जानकारी

$ 239.46K
$ 239.46K

--
----

$ 239.46K
$ 239.46K

231.83K
231.83K

231,834.1672308294
231,834.1672308294

BAI Stablecoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 239.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 231.83K है, कुल आपूर्ति 231834.1672308294 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 239.46K है.

BAI Stablecoin की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.03
$ 1.03
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.044
$ 1.044
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.03
$ 1.03

$ 1.044
$ 1.044

$ 1.45
$ 1.45

$ 0.814914
$ 0.814914

--

-0.97%

+1.43%

+1.43%

BAI Stablecoin (BAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BAI Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.010128575302075 था.
पिछले 30 दिनों में, BAI Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0633477953 था.
पिछले 60 दिनों में, BAI Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0343467335 था.
पिछले 90 दिनों में, BAI Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0266780075105742 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.010128575302075-0.97%
30 दिन$ -0.0633477953-6.13%
60 दिन$ +0.0343467335+3.32%
90 दिन$ +0.0266780075105742+2.65%

BAI Stablecoin के लिए प्राइस पूर्वानुमान

BAI Stablecoin (BAI) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BAI का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
BAI Stablecoin (BAI) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, BAI Stablecoin के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में BAI Stablecoin की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए BAI के प्राइस पूर्वानुमान के लिए BAI Stablecoinप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

BAI Stablecoin (BAI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न BAI Stablecoin

2030 में 1 BAI Stablecoin का मूल्य कितना होगा?
अगर BAI Stablecoin 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. BAI Stablecoin के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:01:49 (UTC+8)

BAI Stablecoin के बारे में और जानें

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$194.06
$194.06

$0.03518
$0.03518

$0.0004300
$0.0004300

$0.0000000016248
$0.0000000016248

$0.013524
$0.013524

$0.0263
$0.0263

अस्वीकरण

