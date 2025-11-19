BAI Stablecoin का आज का लाइव मूल्य 1.033 USD है.BAI का मार्केट कैप 239,463 USD है. भारत में BAI से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!BAI Stablecoin का आज का लाइव मूल्य 1.033 USD है.BAI का मार्केट कैप 239,463 USD है. भारत में BAI से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!
आज BAI Stablecoin (BAI) का लाइव मूल्य $ 1.033 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.97% का बदलाव आया है. मौजूदा BAI से USD कन्वर्ज़न दर $ 1.033 प्रति BAI है.
$ 239,463 के मार्केट कैप के अनुसार BAI Stablecoin करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 231.83K BAI है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BAI की ट्रेडिंग $ 1.03 (निम्न) और $ 1.044 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.45 और सबसे निम्न स्तर $ 0.814914 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BAI में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में +1.43% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.
BAI Stablecoin (BAI) मार्केट की जानकारी
$ 239.46K
$ 239.46K$ 239.46K
--
----
$ 239.46K
$ 239.46K$ 239.46K
231.83K
231.83K 231.83K
231,834.1672308294
231,834.1672308294 231,834.1672308294
BAI Stablecoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 239.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 231.83K है, कुल आपूर्ति 231834.1672308294 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 239.46K है.
BAI Stablecoin की प्राइस हिस्ट्री USD
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.03
$ 1.03$ 1.03
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.044
$ 1.044$ 1.044
24 घंटे में उच्चतम
$ 1.03
$ 1.03$ 1.03
$ 1.044
$ 1.044$ 1.044
$ 1.45
$ 1.45$ 1.45
$ 0.814914
$ 0.814914$ 0.814914
--
-0.97%
+1.43%
+1.43%
BAI Stablecoin (BAI) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के दिन के दौरान, BAI Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.010128575302075 था. पिछले 30 दिनों में, BAI Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0633477953 था. पिछले 60 दिनों में, BAI Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0343467335 था. पिछले 90 दिनों में, BAI Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0266780075105742 था.
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.010128575302075
-0.97%
30 दिन
$ -0.0633477953
-6.13%
60 दिन
$ +0.0343467335
+3.32%
90 दिन
$ +0.0266780075105742
+2.65%
BAI Stablecoin के लिए प्राइस पूर्वानुमान
BAI Stablecoin (BAI) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BAI का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
BAI Stablecoin (BAI) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
2040 में, BAI Stablecoin के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
MEXC टूल्स रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें. जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में BAI Stablecoin की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए BAI के प्राइस पूर्वानुमान के लिए BAI Stablecoinप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.
लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न BAI Stablecoin
2030 में 1 BAI Stablecoin का मूल्य कितना होगा?
अगर BAI Stablecoin 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. BAI Stablecoin के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
आज BAI Stablecoin का मूल्य कितना है?
BAI Stablecoin का आज का मूल्य $ 1.033 है. आज की, 30 दिन की, 60 दिन की और 90 दिन की हिस्ट्री समझने के लिए हमारा प्राइस हिस्ट्री सेक्शन देखें.
क्या भारत में BAI Stablecoin अब भी एक अच्छा निवेश है?
मार्केट में निरंतर भागीदारी और इकोसिस्टम में विकास के साथ, BAI Stablecoin एक सक्रिय तरीके से ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी बनी हुई है. हालाँकि BAI में निवेश करने जैसे क्रिप्टो निवेश हमेशा अस्थिर होते हैं और आपको ये निवेश हमेशा अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर ही करने चाहिए. वित्तीय फ़ैसले और निवेश करने से पहले हमेशा अपने स्तर पर अलग से जाँच-पड़ताल (DYOR) करें और मार्केट की परिस्थितियों पर ध्यान दें.
भारत में BAI Stablecoin का दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
पिछले 24 घंटों में MEXC पर -- मूल्य के BAI Stablecoin को ट्रेड किया गया.
इस समय भारत में BAI Stablecoin का मूल्य क्या है?
BAI के लाइव प्राइस को MEXC सहित प्रमुख एक्सचेंज पर पर दुनिया भर में हो रही ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर रियल-टाइम में अपडेट किया जाता है. लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम और लोगों के सेंटीमेंट में आ रहे बदलावों के कारण मार्केट प्राइस में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है. BAI Stablecoin का हालिया मूल्य अपनी मनपसंद मुद्रा में देखने के लिए, BAI के मूल्य पर जाकर और जानकारी देखें.
भारत में BAI Stablecoin का मूल्य किससे प्रभावित होता है?
BAI का मूल्य कई मुख्य चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कि मार्केट के कुल सेंटीमेंट, ट्रेडिंग वॉल्यूम, टेक्नोलॉजी में हुए विकास और यूज़र्स द्वारा स्वीकार्यता के ट्रेंड से. ब्याज दर में बदलाव, लिक्विडिटी साइकल और विनियामकीय संकेतों जैसे बड़ी आर्थिक परिस्थितियाँ भी मूल्य के उतार-चढ़ाव को बहुत प्रभावित करती हैं.
मार्केट में आ रहे रियल-टाइम बदलावों और प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में नए अपडेट पाते रहने के लिए, MEXC न्यूज़ पर जाएँ और वहाँ नए विश्लेषण व क्रिप्टो से जुड़ी इनसाइट पाएँ.
MEXC पर किस टोकन का ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है?
क्या इस साल BAI Stablecoin का मूल्य और भी बढ़ेगा?
मार्केट की परिस्थितियों और प्रोजेक्ट के विकास के आधार पर BAI Stablecoin का मूल्य इस साल और भी बढ़ सकता है. इससे ज़्यादा गहन विश्लेषण देखने के लिए BAI Stablecoin (BAI) के मूल्य का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:01:49 (UTC+8)
