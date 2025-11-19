एक्सचेंजDEX+
Backbone Labs Staked LUNA का आज का लाइव मूल्य 0.118545 USD है.BLUNA का मार्केट कैप 172,144 USD है. भारत में BLUNA से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

BLUNA प्राइस की जानकारी

BLUNA क्या है

BLUNA आधिकारिक वेबसाइट

BLUNA टोकन का अर्थशास्त्र

BLUNA प्राइस का पूर्वानुमान

1 BLUNA से USD लाइव प्राइस:

$0.118545
+2.30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:01:39 (UTC+8)

Backbone Labs Staked LUNA का आज का मूल्य

आज Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) का लाइव मूल्य $ 0.118545 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.37% का बदलाव आया है. मौजूदा BLUNA से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.118545 प्रति BLUNA है.

$ 172,144 के मार्केट कैप के अनुसार Backbone Labs Staked LUNA करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.45M BLUNA है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BLUNA की ट्रेडिंग $ 0.115795 (निम्न) और $ 0.118823 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 2.21 और सबसे निम्न स्तर $ 0.061061 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BLUNA में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -13.40% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) मार्केट की जानकारी

$ 172.14K
--
$ 172.14K
1.45M
1,452,141.000514
Backbone Labs Staked LUNA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 172.14K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLUNA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.45M है, कुल आपूर्ति 1452141.000514 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 172.14K है.

Backbone Labs Staked LUNA की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.115795
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.118823
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.115795
$ 0.118823
$ 2.21
$ 0.061061
--

+2.37%

-13.40%

-13.40%

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Backbone Labs Staked LUNA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00275002 था.
पिछले 30 दिनों में, Backbone Labs Staked LUNA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0256695920 था.
पिछले 60 दिनों में, Backbone Labs Staked LUNA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0577673104 था.
पिछले 90 दिनों में, Backbone Labs Staked LUNA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00275002+2.37%
30 दिन$ -0.0256695920-21.65%
60 दिन$ -0.0577673104-48.73%
90 दिन$ 0--

Backbone Labs Staked LUNA के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BLUNA का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Backbone Labs Staked LUNA के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Backbone Labs Staked LUNA की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए BLUNA के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Backbone Labs Staked LUNAप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Backbone Labs Staked LUNA

2030 में 1 Backbone Labs Staked LUNA का मूल्य कितना होगा?
अगर Backbone Labs Staked LUNA 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Backbone Labs Staked LUNA के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:01:39 (UTC+8)

Backbone Labs Staked LUNA के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.