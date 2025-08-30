BABYTRUMP मूल्य (BABYTRUMP)
BABYTRUMP (BABYTRUMP) रियल-टाइम प्राइस $0.00232902 है. पिछले 24 घंटों में, BABYTRUMP ने $ 0.00212773 के कम और $ 0.00234245 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYTRUMP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.350821 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00150367 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYTRUMP में -0.11%, 24 घंटों में +6.12%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BABYTRUMP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 92.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYTRUMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 39.69M है, कुल आपूर्ति 39694577.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 92.20K है.
आज के दिन के दौरान, BABYTRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00013436 था.
पिछले 30 दिनों में, BABYTRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001754040 था.
पिछले 60 दिनों में, BABYTRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003378054 था.
पिछले 90 दिनों में, BABYTRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009533500405655186 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00013436
|+6.12%
|30 दिन
|$ -0.0001754040
|-7.53%
|60 दिन
|$ -0.0003378054
|-14.50%
|90 दिन
|$ -0.0009533500405655186
|-29.04%
The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences. For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape.
BABYTRUMP (BABYTRUMP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BABYTRUMP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
