BABYTRUMP लोगो

BABYTRUMP मूल्य (BABYTRUMP)

गैर-सूचीबद्ध

1 BABYTRUMP से USD लाइव प्राइस:

$0.00232284$0.00232284
+5.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
BABYTRUMP (BABYTRUMP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:13:05 (UTC+8)

BABYTRUMP (BABYTRUMP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00212773$ 0.00212773
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00234245$ 0.00234245
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00212773$ 0.00212773

$ 0.00234245$ 0.00234245

$ 0.350821$ 0.350821

$ 0.00150367$ 0.00150367

-0.11%

+6.12%

+8.49%

+8.49%

BABYTRUMP (BABYTRUMP) रियल-टाइम प्राइस $0.00232902 है. पिछले 24 घंटों में, BABYTRUMP ने $ 0.00212773 के कम और $ 0.00234245 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYTRUMP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.350821 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00150367 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYTRUMP में -0.11%, 24 घंटों में +6.12%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BABYTRUMP (BABYTRUMP) मार्केट की जानकारी

$ 92.20K$ 92.20K

--
----

$ 92.20K$ 92.20K

39.69M 39.69M

39,694,577.0 39,694,577.0

BABYTRUMP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 92.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYTRUMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 39.69M है, कुल आपूर्ति 39694577.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 92.20K है.

BABYTRUMP (BABYTRUMP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BABYTRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00013436 था.
पिछले 30 दिनों में, BABYTRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001754040 था.
पिछले 60 दिनों में, BABYTRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003378054 था.
पिछले 90 दिनों में, BABYTRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009533500405655186 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00013436+6.12%
30 दिन$ -0.0001754040-7.53%
60 दिन$ -0.0003378054-14.50%
90 दिन$ -0.0009533500405655186-29.04%

BABYTRUMP (BABYTRUMP) क्या है

The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences. For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape.

BABYTRUMP (BABYTRUMP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

BABYTRUMP प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BABYTRUMP (BABYTRUMP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BABYTRUMP (BABYTRUMP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BABYTRUMP के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BABYTRUMP प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BABYTRUMP लोकल करेंसी में

BABYTRUMP (BABYTRUMP) टोकन का अर्थशास्त्र

BABYTRUMP (BABYTRUMP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BABYTRUMP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BABYTRUMP (BABYTRUMP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BABYTRUMP (BABYTRUMP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BABYTRUMP प्राइस 0.00232902 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BABYTRUMP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BABYTRUMP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00232902 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BABYTRUMP का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BABYTRUMP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 92.20K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BABYTRUMP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BABYTRUMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 39.69M USD है.
BABYTRUMP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BABYTRUMP ने 0.350821 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BABYTRUMP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BABYTRUMP ने 0.00150367 USD की ATL प्राइस देखी.
BABYTRUMP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BABYTRUMP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BABYTRUMP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BABYTRUMP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BABYTRUMP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:13:05 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.