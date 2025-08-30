$BABYLONG की अधिक जानकारी

$BABYLONG प्राइस की जानकारी

$BABYLONG आधिकारिक वेबसाइट

$BABYLONG टोकन का अर्थशास्त्र

$BABYLONG प्राइस का पूर्वानुमान

BABYLONG लोगो

BABYLONG मूल्य ($BABYLONG)

गैर-सूचीबद्ध

1 $BABYLONG से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
BABYLONG ($BABYLONG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:50:29 (UTC+8)

BABYLONG ($BABYLONG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-2.61%

+0.23%

+0.23%

BABYLONG ($BABYLONG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $BABYLONG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $BABYLONG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $BABYLONG में +0.00%, 24 घंटों में -2.61%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BABYLONG ($BABYLONG) मार्केट की जानकारी

$ 94.06K
$ 94.06K$ 94.06K

--
----

$ 94.06K
$ 94.06K$ 94.06K

879.41B
879.41B 879.41B

879,412,559,804.6378
879,412,559,804.6378 879,412,559,804.6378

BABYLONG का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.06K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $BABYLONG की मार्केट में उपलब्ध राशि 879.41B है, कुल आपूर्ति 879412559804.6378 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 94.06K है.

BABYLONG ($BABYLONG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BABYLONG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BABYLONG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BABYLONG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BABYLONG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.61%
30 दिन$ 0+7.27%
60 दिन$ 0+13.22%
90 दिन$ 0--

BABYLONG ($BABYLONG) क्या है

$BABYLONG is HOLD & EARN TOKEN with unique tokenomic. Babylong serve as community-driven initiatives exploring unique features or tokenomics, improving DAO governance and transparency. Babylong also emphasizes a lighthearted and fun approach to cryptocurrency.

BABYLONG ($BABYLONG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

BABYLONG प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BABYLONG ($BABYLONG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BABYLONG ($BABYLONG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BABYLONG के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BABYLONG प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$BABYLONG लोकल करेंसी में

BABYLONG ($BABYLONG) टोकन का अर्थशास्त्र

BABYLONG ($BABYLONG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $BABYLONG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BABYLONG ($BABYLONG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BABYLONG ($BABYLONG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $BABYLONG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$BABYLONG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$BABYLONG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BABYLONG का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$BABYLONG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.06K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$BABYLONG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$BABYLONG की मार्केट में उपलब्ध राशि 879.41B USD है.
$BABYLONG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$BABYLONG ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$BABYLONG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$BABYLONG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
$BABYLONG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$BABYLONG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $BABYLONG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $BABYLONG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $BABYLONG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:50:29 (UTC+8)

