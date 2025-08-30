BWEN की अधिक जानकारी

BWEN प्राइस की जानकारी

BWEN आधिकारिक वेबसाइट

BWEN टोकन का अर्थशास्त्र

BWEN प्राइस का पूर्वानुमान

Baby Wen मूल्य (BWEN)

गैर-सूचीबद्ध

1 BWEN से USD लाइव प्राइस:

-5.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Baby Wen (BWEN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:54:48 (UTC+8)

Baby Wen (BWEN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.48%

-5.68%

-3.93%

-3.93%

Baby Wen (BWEN) रियल-टाइम प्राइस $0.00161608 है. पिछले 24 घंटों में, BWEN ने $ 0.00160898 के कम और $ 0.00177469 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BWEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.218904 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00154495 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BWEN में -0.48%, 24 घंटों में -5.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Baby Wen (BWEN) मार्केट की जानकारी

--
----

Baby Wen का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 160.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BWEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.98M है, कुल आपूर्ति 99981900.765836 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 160.94K है.

Baby Wen (BWEN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Baby Wen का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Wen का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004196080 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Wen का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010263037 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Wen का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00341602059841329 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.68%
30 दिन$ -0.0004196080-25.96%
60 दिन$ -0.0010263037-63.50%
90 दिन$ -0.00341602059841329-67.88%

Baby Wen (BWEN) क्या है

Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution!

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Baby Wen (BWEN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Baby Wen प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Baby Wen (BWEN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Baby Wen (BWEN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Baby Wen के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Baby Wen प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BWEN लोकल करेंसी में

Baby Wen (BWEN) टोकन का अर्थशास्त्र

Baby Wen (BWEN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BWEN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Baby Wen (BWEN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Baby Wen (BWEN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BWEN प्राइस 0.00161608 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BWEN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BWEN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00161608 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Baby Wen का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BWEN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 160.94K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BWEN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BWEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.98M USD है.
BWEN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BWEN ने 0.218904 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BWEN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BWEN ने 0.00154495 USD की ATL प्राइस देखी.
BWEN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BWEN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BWEN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BWEN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BWEN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:54:48 (UTC+8)

