Baby Wen (BWEN) रियल-टाइम प्राइस $0.00161608 है. पिछले 24 घंटों में, BWEN ने $ 0.00160898 के कम और $ 0.00177469 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BWEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.218904 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00154495 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BWEN में -0.48%, 24 घंटों में -5.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Baby Wen का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 160.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BWEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.98M है, कुल आपूर्ति 99981900.765836 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 160.94K है.
आज के दिन के दौरान, Baby Wen का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Wen का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004196080 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Wen का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010263037 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Wen का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00341602059841329 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.68%
|30 दिन
|$ -0.0004196080
|-25.96%
|60 दिन
|$ -0.0010263037
|-63.50%
|90 दिन
|$ -0.00341602059841329
|-67.88%
Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution!
Baby Wen (BWEN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BWEN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
