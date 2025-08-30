BABYSOL की अधिक जानकारी

Baby Solana लोगो

Baby Solana मूल्य (BABYSOL)

गैर-सूचीबद्ध

1 BABYSOL से USD लाइव प्राइस:

$0.00011012
-5.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Baby Solana (BABYSOL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:12:51 (UTC+8)

Baby Solana (BABYSOL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0

$ 0

$ 0.00125387

$ 0

-0.56%

-5.22%

+2.20%

+2.20%

Baby Solana (BABYSOL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BABYSOL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYSOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00125387 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYSOL में -0.56%, 24 घंटों में -5.22%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Baby Solana (BABYSOL) मार्केट की जानकारी

$ 110.16K

--
$ 110.16K
$ 110.16K

999.94M

999,938,844.509171

Baby Solana का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 110.16K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.94M है, कुल आपूर्ति 999938844.509171 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 110.16K है.

Baby Solana (BABYSOL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Baby Solana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Solana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Solana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Solana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.22%
30 दिन$ 0+13.57%
60 दिन$ 0+20.92%
90 दिन$ 0--

Baby Solana (BABYSOL) क्या है

BABYSOL – The Adorable Token with a Big Destiny! 🌞👶 Born on the Solana blockchain, BABYSOL is the cheeky little sibling of the crypto world, bringing giggles, gains, and good vibes to everyone. With its tiny footprints, BABYSOL is crawling its way into the hearts of Solana lovers, aiming for the moon and beyond! 🌕 🎯 Why BABYSOL? 🍼 BABYSOL is here to make your bags cuter. 🌈 It's not just a token; it’s a lifestyle of smiles and moon dreams. 🚀 From tiny steps to giant leaps, BABYSOL is growing fast! 👶 Join the Family! Let’s make Solana proud by raising this baby to greatness. Adopt BABYSOL today, and together, we’ll send this little rascal to the stars! ⭐ 🎉 BABYSOL: Because even babies deserve their moonshot! 🌌🍼

Baby Solana (BABYSOL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Baby Solana प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Baby Solana (BABYSOL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Baby Solana (BABYSOL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Baby Solana के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Baby Solana प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BABYSOL लोकल करेंसी में

Baby Solana (BABYSOL) टोकन का अर्थशास्त्र

Baby Solana (BABYSOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BABYSOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Baby Solana (BABYSOL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Baby Solana (BABYSOL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BABYSOL प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BABYSOL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BABYSOL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Baby Solana का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BABYSOL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 110.16K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BABYSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BABYSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.94M USD है.
BABYSOL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BABYSOL ने 0.00125387 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BABYSOL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BABYSOL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BABYSOL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BABYSOL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BABYSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BABYSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BABYSOL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:12:51 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.