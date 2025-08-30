Baby Shiro Neko मूल्य (BABYSHIRO)
Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BABYSHIRO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYSHIRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00429534 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYSHIRO में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +9.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Baby Shiro Neko का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYSHIRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.79M है, कुल आपूर्ति 999789244.758429 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.88K है.
आज के दिन के दौरान, Baby Shiro Neko का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Shiro Neko का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Shiro Neko का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Shiro Neko का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+7.91%
|60 दिन
|$ 0
|-17.24%
|90 दिन
|$ 0
|--
Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.
Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BABYSHIRO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
