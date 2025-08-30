BABYPURPE की अधिक जानकारी

Baby Purple Pepe लोगो

Baby Purple Pepe मूल्य (BABYPURPE)

गैर-सूचीबद्ध

1 BABYPURPE से USD लाइव प्राइस:

--
----
-9.30%1D
USD
Baby Purple Pepe (BABYPURPE) मूल्य का लाइव चार्ट
Baby Purple Pepe (BABYPURPE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151285
$ 0.00151285$ 0.00151285

$ 0
$ 0$ 0

+1.03%

-9.31%

-0.95%

-0.95%

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BABYPURPE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYPURPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00151285 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYPURPE में +1.03%, 24 घंटों में -9.31%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) मार्केट की जानकारी

$ 41.25K
$ 41.25K$ 41.25K

--
----

$ 41.25K
$ 41.25K$ 41.25K

992.23M
992.23M 992.23M

992,234,376.1504112
992,234,376.1504112 992,234,376.1504112

Baby Purple Pepe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYPURPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 992.23M है, कुल आपूर्ति 992234376.1504112 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.25K है.

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Baby Purple Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Purple Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Purple Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Purple Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-9.31%
30 दिन$ 0+0.95%
60 दिन$ 0-26.49%
90 दिन$ 0--

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) क्या है

Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment.

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Baby Purple Pepe प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Baby Purple Pepe (BABYPURPE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Baby Purple Pepe (BABYPURPE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Baby Purple Pepe के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Baby Purple Pepe प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BABYPURPE लोकल करेंसी में

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) टोकन का अर्थशास्त्र

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BABYPURPE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Baby Purple Pepe (BABYPURPE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Baby Purple Pepe (BABYPURPE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BABYPURPE प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BABYPURPE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BABYPURPE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Baby Purple Pepe का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BABYPURPE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.25K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BABYPURPE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BABYPURPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 992.23M USD है.
BABYPURPE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BABYPURPE ने 0.00151285 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BABYPURPE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BABYPURPE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BABYPURPE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BABYPURPE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BABYPURPE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BABYPURPE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BABYPURPE का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.