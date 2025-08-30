Baby Pnut मूल्य (BABYPNUT)
Baby Pnut (BABYPNUT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BABYPNUT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYPNUT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00769387 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYPNUT में +0.59%, 24 घंटों में -5.20%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Baby Pnut का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYPNUT की मार्केट में उपलब्ध राशि 979.12M है, कुल आपूर्ति 979115183.523723 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.73K है.
आज के दिन के दौरान, Baby Pnut का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Pnut का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Pnut का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Pnut का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets. From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀
