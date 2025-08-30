BABYP की अधिक जानकारी

Baby Peanut लोगो

Baby Peanut मूल्य (BABYP)

गैर-सूचीबद्ध

1 BABYP से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.80%1D
USD
Baby Peanut (BABYP) मूल्य का लाइव चार्ट
Baby Peanut (BABYP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00187932
$ 0.00187932$ 0.00187932

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-4.89%

-0.29%

-0.29%

Baby Peanut (BABYP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BABYP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00187932 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYP में -0.22%, 24 घंटों में -4.89%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Baby Peanut (BABYP) मार्केट की जानकारी

$ 10.07K
$ 10.07K$ 10.07K

--
----

$ 10.07K
$ 10.07K$ 10.07K

998.43M
998.43M 998.43M

998,429,001.577621
998,429,001.577621 998,429,001.577621

Baby Peanut का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYP की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.43M है, कुल आपूर्ति 998429001.577621 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.07K है.

Baby Peanut (BABYP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Baby Peanut का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Peanut का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Peanut का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Peanut का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.89%
30 दिन$ 0+11.62%
60 दिन$ 0+44.96%
90 दिन$ 0--

Baby Peanut (BABYP) क्या है

Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm.

Baby Peanut (BABYP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Baby Peanut प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Baby Peanut (BABYP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Baby Peanut (BABYP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Baby Peanut के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Baby Peanut प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BABYP लोकल करेंसी में

Baby Peanut (BABYP) टोकन का अर्थशास्त्र

Baby Peanut (BABYP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BABYP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Baby Peanut (BABYP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Baby Peanut (BABYP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BABYP प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BABYP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BABYP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Baby Peanut का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BABYP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.07K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BABYP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BABYP की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.43M USD है.
BABYP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BABYP ने 0.00187932 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BABYP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BABYP ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BABYP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BABYP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BABYP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BABYP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BABYP का प्राइस का अनुमान देखें.
