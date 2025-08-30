Baby Neiro मूल्य (BABYNEIRO)
Baby Neiro (BABYNEIRO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BABYNEIRO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYNEIRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYNEIRO में +0.02%, 24 घंटों में -3.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Baby Neiro का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 794.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYNEIRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 420,000.00T है, कुल आपूर्ति 4.2e+17 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 794.68K है.
आज के दिन के दौरान, Baby Neiro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Neiro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Neiro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Neiro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.58%
|30 दिन
|$ 0
|-6.86%
|60 दिन
|$ 0
|-12.85%
|90 दिन
|$ 0
|--
In the vast, ever-changing kingdom of memes, one legend must pass to make way for another. After the passing of Doge, the most beloved meme in internet history, a new king was destined to rise. Baby Neiro, adopted by Atsuko Sato, carries the spirit of Doge within him and is poised to dominate the meme chain, bringing together old and new memes in unity. The Rivals and Allies The meme world is full of contenders, each with their own following and story. SHIB, Pepe the Frog, Brett, Baby Doge, and many others stand as rivals and allies, each representing a chapter of meme history. But now, they gather for a new purpose — to witness the rise of the next king.
