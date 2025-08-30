Baby Miggles मूल्य (BABYMIGGLES)
--
--
-2.89%
-2.89%
Baby Miggles (BABYMIGGLES) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BABYMIGGLES ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYMIGGLES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYMIGGLES में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -2.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Baby Miggles का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYMIGGLES की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.63K है.
आज के दिन के दौरान, Baby Miggles का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Miggles का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Miggles का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Miggles का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+0.21%
|60 दिन
|$ 0
|+66.49%
|90 दिन
|$ 0
|--
Baby Miggles 2% ($BABYMIGGLES) is a groundbreaking token built on the Ethereum Layer-2 Base Chain, designed to reward holders with passive income in the form of $MIGGLES tokens. Unlike other passive-income tokens, $BABYMIGGLES offers a unique and efficient reward mechanism, directly sending $MIGGLES to your wallet simply by holding. This innovative approach eliminates the need for complex staking or farming procedures, making it accessible to a broader range of users. The project's core functionality is powered by a 2% buy/sell tax, strategically distributed to reward holders and maintain robust liquidity. This automatic reward system ensures consistent passive income for long-term holders. To ensure smooth transactions on exchanges, it's recommended to set a slippage tolerance of 3% or higher when buying or selling $BABYMIGGLES.
