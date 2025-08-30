Baby JubJub मूल्य (BJUB)
Baby JubJub (BJUB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BJUB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BJUB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BJUB में +2.20%, 24 घंटों में -19.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -31.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Baby JubJub का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 160.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BJUB की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.82B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 181.55K है.
आज के दिन के दौरान, Baby JubJub का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby JubJub का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby JubJub का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby JubJub का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-19.65%
|30 दिन
|$ 0
|-88.07%
|60 दिन
|$ 0
|-89.48%
|90 दिन
|$ 0
|--
Baby JubJub is a memetic privacy movement powered by the $BJUB token. The project aims to build a Privacy Hub that champions the eERC privacy standard for ERC20 tokens. Through memetics, apps, and experiments, Baby JubJub makes privacy understandable, usable, and fun, with the goal to onboard a new generation into onchain privacy. The Privacy Hub aims to be a gateway for everything privacy related, and thus extends an invitation to all builders tinkering with the eERC encrypted token standard to collaborate and contribute in order to bring privacy culture and projects building on top of eERC to the spotlight
Baby JubJub (BJUB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BJUB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
