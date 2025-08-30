Baby Goat मूल्य (BABYGOAT)
Baby Goat (BABYGOAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BABYGOAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYGOAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYGOAT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Baby Goat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYGOAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 690.69B है, कुल आपूर्ति 690689999999.9999 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.75K है.
आज के दिन के दौरान, Baby Goat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Goat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Goat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Goat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+10.29%
|60 दिन
|$ 0
|+29.28%
|90 दिन
|$ 0
|--
The next-generation meme token with a mission to create real value within the meme coin space. Inspired by the drive for greatness, Baby GOAT is more than just a meme; it’s a powerful community-driven token designed to reward its holders and create lasting impact. In a world full of fleeting hype, Baby GOAT stands out by combining the fun, viral appeal of meme culture with meaningful utility and innovative features. As a rising token in the crypto ecosystem, Baby GOAT is committed to building a decentralized, engaging, and sustainable future where every holder is part of a journey toward financial empowerment and community success. Join us as we bring Baby GOAT to the moon—and beyond!
Baby Goat (BABYGOAT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BABYGOAT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
