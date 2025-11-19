एक्सचेंजDEX+
Baby Ethereum का आज का लाइव मूल्य 0.0000558 USD है.BABYETH का मार्केट कैप 27,902 USD है. भारत में BABYETH से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 BABYETH से USD लाइव प्राइस:

--
----
-9.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Baby Ethereum (BABYETH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:01:13 (UTC+8)

Baby Ethereum का आज का मूल्य

आज Baby Ethereum (BABYETH) का लाइव मूल्य $ 0.0000558 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 8.70% का बदलाव आया है. मौजूदा BABYETH से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0000558 प्रति BABYETH है.

$ 27,902 के मार्केट कैप के अनुसार Baby Ethereum करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 500.00M BABYETH है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BABYETH की ट्रेडिंग $ 0.00005452 (निम्न) और $ 0.00006326 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00133475 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00005452 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BABYETH में पिछले एक घंटे में -0.35% और पिछले 7 दिनों में -27.37% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Baby Ethereum (BABYETH) मार्केट की जानकारी

$ 27.90K
$ 27.90K$ 27.90K

--
----

$ 27.90K
$ 27.90K$ 27.90K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Baby Ethereum का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 500.00M है, कुल आपूर्ति 500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.90K है.

Baby Ethereum की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00005452
$ 0.00005452$ 0.00005452
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00006326
$ 0.00006326$ 0.00006326
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00005452
$ 0.00005452$ 0.00005452

$ 0.00006326
$ 0.00006326$ 0.00006326

$ 0.00133475
$ 0.00133475$ 0.00133475

$ 0.00005452
$ 0.00005452$ 0.00005452

-0.35%

-8.69%

-27.37%

-27.37%

Baby Ethereum (BABYETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Baby Ethereum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Ethereum का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000316099 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Ethereum का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000400624 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Ethereum का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008409004744858965 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-8.69%
30 दिन$ -0.0000316099-56.64%
60 दिन$ -0.0000400624-71.79%
90 दिन$ -0.0008409004744858965-93.77%

Baby Ethereum के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Baby Ethereum (BABYETH) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BABYETH का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Baby Ethereum (BABYETH) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Baby Ethereum के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Baby Ethereum (BABYETH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Baby Ethereum

2030 में 1 Baby Ethereum का मूल्य कितना होगा?
अगर Baby Ethereum 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Baby Ethereum के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:01:13 (UTC+8)

Baby Ethereum (BABYETH) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Baby Ethereum के बारे में और जानें

