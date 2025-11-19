एक्सचेंजDEX+
Baby Dust का आज का लाइव मूल्य 0.00002234 USD है.BABYDUST का मार्केट कैप 22,342 USD है. भारत में BABYDUST से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Baby Dust लोगो

Baby Dust मूल्य (BABYDUST)

गैर-सूचीबद्ध

1 BABYDUST से USD लाइव प्राइस:

--
----
+0.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Baby Dust (BABYDUST) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:39:38 (UTC+8)

Baby Dust का आज का मूल्य

आज Baby Dust (BABYDUST) का लाइव मूल्य $ 0.00002234 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.74% का बदलाव आया है. मौजूदा BABYDUST से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00002234 प्रति BABYDUST है.

$ 22,342 के मार्केट कैप के अनुसार Baby Dust करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B BABYDUST है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BABYDUST की ट्रेडिंग $ 0.00002209 (निम्न) और $ 0.00002271 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00009999 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00002151 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BABYDUST में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -3.69% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Baby Dust (BABYDUST) मार्केट की जानकारी

$ 22.34K
$ 22.34K$ 22.34K

--
----

$ 22.34K
$ 22.34K$ 22.34K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Baby Dust का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYDUST की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.34K है.

Baby Dust की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00002209
$ 0.00002209$ 0.00002209
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00002271
$ 0.00002271$ 0.00002271
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00002209
$ 0.00002209$ 0.00002209

$ 0.00002271
$ 0.00002271$ 0.00002271

$ 0.00009999
$ 0.00009999$ 0.00009999

$ 0.00002151
$ 0.00002151$ 0.00002151

--

+0.74%

-3.69%

-3.69%

Baby Dust (BABYDUST) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Baby Dust का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Dust का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000054411 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Dust का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Dust का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.74%
30 दिन$ -0.0000054411-24.35%
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

Baby Dust के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Baby Dust (BABYDUST) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BABYDUST का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Baby Dust (BABYDUST) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Baby Dust के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Baby Dust की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए BABYDUST के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Baby Dustप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Baby Dust (BABYDUST) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Baby Dust

2030 में 1 Baby Dust का मूल्य कितना होगा?
अगर Baby Dust 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Baby Dust के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:39:38 (UTC+8)

Baby Dust के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.