BABY DEGEN लोगो

BABY DEGEN मूल्य (BABYDEGEN)

गैर-सूचीबद्ध

1 BABYDEGEN से USD लाइव प्राइस:

--
----
-8.00%1D
USD
BABY DEGEN (BABYDEGEN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:13:28 (UTC+8)

BABY DEGEN (BABYDEGEN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

-8.00%

-6.85%

-6.85%

BABY DEGEN (BABYDEGEN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BABYDEGEN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYDEGEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYDEGEN में -0.42%, 24 घंटों में -8.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BABY DEGEN (BABYDEGEN) मार्केट की जानकारी

$ 17.76K
$ 17.76K$ 17.76K

--
----

$ 17.76K
$ 17.76K$ 17.76K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BABY DEGEN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.76K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYDEGEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.76K है.

BABY DEGEN (BABYDEGEN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BABY DEGEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BABY DEGEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BABY DEGEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BABY DEGEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-8.00%
30 दिन$ 0-7.55%
60 दिन$ 0+15.07%
90 दिन$ 0--

BABY DEGEN (BABYDEGEN) क्या है

BABYDEGEN is here and he’s the youngest degen in town. Start em young, thats what they say. BABYDEGEN is the newest member of the degen family, and he gives you rewards on the base blockchain. When you buy BABYDEGEN, there is a tax which is used to buy and distribute degen rewards through a reflection token. The DEGEN community has been waiting for BABYDEGEN to come to base, and he’s finally here. So grab your bozo friends, and join the other degens with the new BABYDEGEN token.

BABY DEGEN (BABYDEGEN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

BABY DEGEN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BABY DEGEN (BABYDEGEN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BABY DEGEN (BABYDEGEN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BABY DEGEN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BABY DEGEN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BABYDEGEN लोकल करेंसी में

BABY DEGEN (BABYDEGEN) टोकन का अर्थशास्त्र

BABY DEGEN (BABYDEGEN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BABYDEGEN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BABY DEGEN (BABYDEGEN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BABY DEGEN (BABYDEGEN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BABYDEGEN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BABYDEGEN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BABYDEGEN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BABY DEGEN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BABYDEGEN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.76K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BABYDEGEN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BABYDEGEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
BABYDEGEN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BABYDEGEN ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BABYDEGEN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BABYDEGEN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BABYDEGEN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BABYDEGEN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BABYDEGEN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BABYDEGEN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BABYDEGEN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:13:28 (UTC+8)

