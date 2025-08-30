Baby Cheems मूल्य (BABYCHEEMS)
Baby Cheems (BABYCHEEMS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BABYCHEEMS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYCHEEMS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYCHEEMS में +0.31%, 24 घंटों में +0.22%, तथा पिछले 7 दिनों में +103.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Baby Cheems का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 89.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYCHEEMS की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.00T है, कुल आपूर्ति 420000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 89.89K है.
आज के दिन के दौरान, Baby Cheems का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Cheems का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Cheems का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Cheems का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.22%
|30 दिन
|$ 0
|+259.63%
|60 दिन
|$ 0
|+941.30%
|90 दिन
|$ 0
|--
What’s the Deal with Baby Cheems? Baby Cheems ain’t just another coin, it’s the meme lord of BSC. We’re here to dominate wallets, timelines, and your FOMO. Our Mission: Send Baby Cheems straight to the MOON 🌕 with the dankest meme community ever. Our Vision: To make your portfolio and your meme game top-tier Name Baby cheems Symbol Babycheems chain Bsc supply 420,000,000,000,000 tax 5/5% Be a part of the Baby Cheems revolution. Let’s make crypto fun and rewarding with Baby Cheems
Baby Cheems (BABYCHEEMS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BABYCHEEMS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
