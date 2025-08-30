Baby Broccoli मूल्य (BABYBROCCOLI)
-0.26%
-2.45%
+1.86%
+1.86%
Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) रियल-टाइम प्राइस $0.00042925 है. पिछले 24 घंटों में, BABYBROCCOLI ने $ 0.00042646 के कम और $ 0.00044044 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYBROCCOLI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00268527 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00031065 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYBROCCOLI में -0.26%, 24 घंटों में -2.45%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Baby Broccoli का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 401.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYBROCCOLI की मार्केट में उपलब्ध राशि 936.33M है, कुल आपूर्ति 936325204.8351514 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 401.37K है.
आज के दिन के दौरान, Baby Broccoli का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Broccoli का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000313269 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Broccoli का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001169825 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Broccoli का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000858938732383278 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.45%
|30 दिन
|$ +0.0000313269
|+7.30%
|60 दिन
|$ +0.0001169825
|+27.25%
|90 दिन
|$ +0.0000858938732383278
|+25.02%
BabyBroccoli (BabyBroccoli) is a fun and community-driven meme token inspired by CZ’s dog, Broccoli. Designed for entertainment and engagement, the token brings together meme enthusiasts and crypto lovers from around the world. While its primary goal is to foster a strong community, future developments may introduce innovative utilities, potentially incorporating AI-driven features or Telegram mini-app integrations. BabyBroccoli operates on the Binance Smart Chain (BSC). How Does BabyBroccoli Token Work? BabyBroccoli is a standard BEP-20 token on the Binance Smart Chain. While it currently functions as a pure meme token, its team has hinted at possible expansions, including AI-powered utilities or Telegram-based applications. BabyBroccoli Tokenomics The total supply of BabyBroccoli Coin is 1 billion tokens (1,000,000,000 BabyBroccoli). The distribution is structured as follows: 25% of the total supply was sent to the BabyDoge multi-signature wallet. 20% was added to the PancakeSwap Liquidity Pool (V3). 20% was automatically placed in the BabyDoge Swap Pool after bonding from puppy.fun platform. The rest of the supply remains in circulation, fuelling community-driven initiatives, marketing efforts, and potential future developments. Who Created BabyBroccoli? BabyBroccoli was created by meme lovers for meme lovers. The team consists of dedicated crypto enthusiasts who share a passion for blockchain, memes, and building an engaging community. While the core team remains pseudonymous, their focus is on entertainment, viral growth, and potential innovation in the meme coin space. Where Can I Buy BabyBroccoli (BabyBroccoli)? As of now, BabyBroccoli Token is available for trading on decentralized exchanges (DEXs): - PancakeSwap V3 - BabyDoge Swap What’s Next for BabyBroccoli? While BabyBroccoli Token currently thrives as a community-first meme token, its roadmap suggests potential expansion into AI-related utilities or Telegram-based mini-apps. Whether it remains a pure meme token or evolves into a utility-driven project, one thing is certain—the community plays a crucial role in its growth and success.
