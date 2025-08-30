BABYBROCCOLI की अधिक जानकारी

Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) रियल-टाइम प्राइस $0.00042925 है. पिछले 24 घंटों में, BABYBROCCOLI ने $ 0.00042646 के कम और $ 0.00044044 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYBROCCOLI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00268527 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00031065 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYBROCCOLI में -0.26%, 24 घंटों में -2.45%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Baby Broccoli का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 401.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYBROCCOLI की मार्केट में उपलब्ध राशि 936.33M है, कुल आपूर्ति 936325204.8351514 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 401.37K है.

Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Baby Broccoli का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Broccoli का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000313269 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Broccoli का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001169825 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Broccoli का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000858938732383278 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.45%
30 दिन$ +0.0000313269+7.30%
60 दिन$ +0.0001169825+27.25%
90 दिन$ +0.0000858938732383278+25.02%

Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) क्या है

BabyBroccoli (BabyBroccoli) is a fun and community-driven meme token inspired by CZ’s dog, Broccoli. Designed for entertainment and engagement, the token brings together meme enthusiasts and crypto lovers from around the world. While its primary goal is to foster a strong community, future developments may introduce innovative utilities, potentially incorporating AI-driven features or Telegram mini-app integrations. BabyBroccoli operates on the Binance Smart Chain (BSC). How Does BabyBroccoli Token Work? BabyBroccoli is a standard BEP-20 token on the Binance Smart Chain. While it currently functions as a pure meme token, its team has hinted at possible expansions, including AI-powered utilities or Telegram-based applications. BabyBroccoli Tokenomics The total supply of BabyBroccoli Coin is 1 billion tokens (1,000,000,000 BabyBroccoli). The distribution is structured as follows: 25% of the total supply was sent to the BabyDoge multi-signature wallet. 20% was added to the PancakeSwap Liquidity Pool (V3). 20% was automatically placed in the BabyDoge Swap Pool after bonding from puppy.fun platform. The rest of the supply remains in circulation, fuelling community-driven initiatives, marketing efforts, and potential future developments. Who Created BabyBroccoli? BabyBroccoli was created by meme lovers for meme lovers. The team consists of dedicated crypto enthusiasts who share a passion for blockchain, memes, and building an engaging community. While the core team remains pseudonymous, their focus is on entertainment, viral growth, and potential innovation in the meme coin space. Where Can I Buy BabyBroccoli (BabyBroccoli)? As of now, BabyBroccoli Token is available for trading on decentralized exchanges (DEXs): - PancakeSwap V3 - BabyDoge Swap What’s Next for BabyBroccoli? While BabyBroccoli Token currently thrives as a community-first meme token, its roadmap suggests potential expansion into AI-related utilities or Telegram-based mini-apps. Whether it remains a pure meme token or evolves into a utility-driven project, one thing is certain—the community plays a crucial role in its growth and success.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Baby Broccoli के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BABYBROCCOLI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BABYBROCCOLI प्राइस 0.00042925 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BABYBROCCOLI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BABYBROCCOLI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00042925 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Baby Broccoli का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BABYBROCCOLI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 401.37K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BABYBROCCOLI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BABYBROCCOLI की मार्केट में उपलब्ध राशि 936.33M USD है.
BABYBROCCOLI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BABYBROCCOLI ने 0.00268527 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BABYBROCCOLI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BABYBROCCOLI ने 0.00031065 USD की ATL प्राइस देखी.
BABYBROCCOLI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BABYBROCCOLI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BABYBROCCOLI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BABYBROCCOLI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BABYBROCCOLI का प्राइस का अनुमान देखें.
