Baby Axol मूल्य (BBAXOL)
-0.27%
-2.65%
-12.23%
-12.23%
Baby Axol (BBAXOL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BBAXOL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BBAXOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BBAXOL में -0.27%, 24 घंटों में -2.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Baby Axol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.35K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BBAXOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.35K है.
आज के दिन के दौरान, Baby Axol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Baby Axol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Baby Axol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Baby Axol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.65%
|30 दिन
|$ 0
|-13.77%
|60 दिन
|$ 0
|+26.36%
|90 दिन
|$ 0
|--
Baby Axol is a meme coin on Sui chain, built on trust, transparency, and determination. Baby Axol is the baby version of the token Axol on Sui that is already listed with CG. We are working with some on the Axol team as well. Baby Axol will have a gaming ecosystem and NFTS as well. We have a lot of future plans for Baby Axol. Baby Axol, the adorable successor to the Axol meme token on the Sui blockchain, unites crypto enthusiasts with its play-to-earn games, vibrant NFTs, and inclusive ethos. More than a spin-off, it’s a bold step forward, proving great things come in small packages.
Baby Axol (BBAXOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BBAXOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
