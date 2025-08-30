BABA की अधिक जानकारी

BABA लोगो

BABA मूल्य (BABA)

गैर-सूचीबद्ध

1 BABA से USD लाइव प्राइस:

--
----
-7.60%1D
USD
BABA (BABA) मूल्य का लाइव चार्ट
BABA (BABA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0000585
$ 0.0000585$ 0.0000585
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00006483
$ 0.00006483$ 0.00006483
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0000585
$ 0.0000585$ 0.0000585

$ 0.00006483
$ 0.00006483$ 0.00006483

$ 0.01262577
$ 0.01262577$ 0.01262577

$ 0.00005167
$ 0.00005167$ 0.00005167

+1.04%

-7.64%

+6.27%

+6.27%

BABA (BABA) रियल-टाइम प्राइस $0.00005942 है. पिछले 24 घंटों में, BABA ने $ 0.0000585 के कम और $ 0.00006483 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01262577 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00005167 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABA में +1.04%, 24 घंटों में -7.64%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BABA (BABA) मार्केट की जानकारी

$ 59.42K
$ 59.42K$ 59.42K

--
----

$ 59.42K
$ 59.42K$ 59.42K

999.89M
999.89M 999.89M

999,886,722.615301
999,886,722.615301 999,886,722.615301

BABA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 59.42K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.89M है, कुल आपूर्ति 999886722.615301 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 59.42K है.

BABA (BABA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BABA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BABA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000012623 था.
पिछले 60 दिनों में, BABA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000051330 था.
पिछले 90 दिनों में, BABA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000253327018049247 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.64%
30 दिन$ -0.0000012623-2.12%
60 दिन$ -0.0000051330-8.63%
90 दिन$ -0.0000253327018049247-29.89%

BABA (BABA) क्या है

BABA is a MEME token on Solana. This token has been launched to create a special MEME with high quality. We have given the right attention to the website, socials, content and marketing strategy. This is not a regular MEME which will be given up to with a dump. It is a MEME to stay and to enjoy being in while staying safe.

BABA प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BABA (BABA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BABA (BABA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BABA के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BABA प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BABA लोकल करेंसी में

BABA (BABA) टोकन का अर्थशास्त्र

BABA (BABA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BABA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BABA (BABA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BABA (BABA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BABA प्राइस 0.00005942 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BABA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BABA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00005942 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BABA का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BABA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 59.42K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BABA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BABA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.89M USD है.
BABA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BABA ने 0.01262577 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BABA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BABA ने 0.00005167 USD की ATL प्राइस देखी.
BABA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BABA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BABA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BABA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BABA का प्राइस का अनुमान देखें.
