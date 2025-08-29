DUALCORE की अधिक जानकारी

b14g dualCORE लोगो

b14g dualCORE मूल्य (DUALCORE)

गैर-सूचीबद्ध

1 DUALCORE से USD लाइव प्राइस:

$0.492493
$0.492493$0.492493
-1.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
b14g dualCORE (DUALCORE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:04:03 (UTC+8)

b14g dualCORE (DUALCORE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.486483
$ 0.486483$ 0.486483
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.509756
$ 0.509756$ 0.509756
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.486483
$ 0.486483$ 0.486483

$ 0.509756
$ 0.509756$ 0.509756

$ 0.973789
$ 0.973789$ 0.973789

$ 0.486483
$ 0.486483$ 0.486483

-0.71%

-1.87%

-8.30%

-8.30%

b14g dualCORE (DUALCORE) रियल-टाइम प्राइस $0.492493 है. पिछले 24 घंटों में, DUALCORE ने $ 0.486483 के कम और $ 0.509756 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DUALCORE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.973789 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.486483 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DUALCORE में -0.71%, 24 घंटों में -1.87%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

b14g dualCORE (DUALCORE) मार्केट की जानकारी

$ 6.03M
$ 6.03M$ 6.03M

--
----

$ 6.03M
$ 6.03M$ 6.03M

12.29M
12.29M 12.29M

12,291,046.0
12,291,046.0 12,291,046.0

b14g dualCORE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.03M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DUALCORE की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.29M है, कुल आपूर्ति 12291046.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.03M है.

b14g dualCORE (DUALCORE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, b14g dualCORE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0094282191901098 था.
पिछले 30 दिनों में, b14g dualCORE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0841758693 था.
पिछले 60 दिनों में, b14g dualCORE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0798337062 था.
पिछले 90 दिनों में, b14g dualCORE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2949879632655941 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0094282191901098-1.87%
30 दिन$ -0.0841758693-17.09%
60 दिन$ -0.0798337062-16.21%
90 दिन$ -0.2949879632655941-37.45%

b14g dualCORE (DUALCORE) क्या है

b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.

b14g dualCORE (DUALCORE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

b14g dualCORE प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में b14g dualCORE (DUALCORE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके b14g dualCORE (DUALCORE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? b14g dualCORE के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब b14g dualCORE प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DUALCORE लोकल करेंसी में

b14g dualCORE (DUALCORE) टोकन का अर्थशास्त्र

b14g dualCORE (DUALCORE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DUALCORE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: b14g dualCORE (DUALCORE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज b14g dualCORE (DUALCORE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DUALCORE प्राइस 0.492493 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DUALCORE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DUALCORE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.492493 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
b14g dualCORE का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DUALCORE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.03M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DUALCORE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DUALCORE की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.29M USD है.
DUALCORE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DUALCORE ने 0.973789 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DUALCORE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DUALCORE ने 0.486483 USD की ATL प्राइस देखी.
DUALCORE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DUALCORE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DUALCORE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DUALCORE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DUALCORE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:04:03 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.