Ayin मूल्य (AYIN)
-0.14%
--
-27.81%
-27.81%
Ayin (AYIN) रियल-टाइम प्राइस $0.074194 है. पिछले 24 घंटों में, AYIN ने $ 0.073661 के कम और $ 0.07432 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AYIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 33.15 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.073661 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AYIN में -0.14%, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -27.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ayin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 125.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AYIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.70M है, कुल आपूर्ति 1696925.694952432 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 125.90K है.
आज के दिन के दौरान, Ayin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ayin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0164312925 था.
पिछले 60 दिनों में, Ayin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0379618794 था.
पिछले 90 दिनों में, Ayin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.25775847646492954 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0164312925
|-22.14%
|60 दिन
|$ -0.0379618794
|-51.16%
|90 दिन
|$ -0.25775847646492954
|-77.64%
What is the project about? At AYIN, we strive to be the leading exchange on Alephium, providing a seamless and secure Uniswap-style DEX for token trading. Currently, there are no stablecoins or other tokens on the blockchgain, so AYIN launched with our own native token, $AYIN. Our ultimate goal is to incentivize not only our token holders but also to foster liquidity on Alephium, reducing the reliance on centralized exchanges (CEXs) for trading. What makes your project unique? AYIN shares a large portion of trading fees from swaps with AYIN stakers, as well as being the first mover on a blank L1. History of your project. Our journey with Alephium began in 2021 when our team first discovered this promising blockchain. The vision of creating an on-chain liquidity and trading platform ignited the inception of AYIN. In 2023, we embarked on our mission to bring trustless, peer-to-peer exchange of tokens to Alephians. What’s next for your project? New token listings, New UI, onboarding stablecoins and Ethereum tokens as the bridge goes live soon. What can your token be used for? Accumulating fees from the dex, providing liquidity, trading.
