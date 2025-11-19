एक्सचेंजDEX+
Axelrod by Virtuals का आज का लाइव मूल्य 0.00707437 USD है.AXR का मार्केट कैप 4,543,157 USD है. भारत में AXR से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

mexc
USD
Axelrod by Virtuals (AXR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:20:33 (UTC+8)

Axelrod by Virtuals का आज का मूल्य

आज Axelrod by Virtuals (AXR) का लाइव मूल्य $ 0.00707437 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.11% का बदलाव आया है. मौजूदा AXR से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00707437 प्रति AXR है.

$ 4,543,157 के मार्केट कैप के अनुसार Axelrod by Virtuals करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 642.13M AXR है. पिछले 24 घंटों के दौरान, AXR की ट्रेडिंग $ 0.00682199 (निम्न) और $ 0.00789925 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.04937155 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00163668 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में AXR में पिछले एक घंटे में +0.16% और पिछले 7 दिनों में -32.68% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Axelrod by Virtuals (AXR) मार्केट की जानकारी

Axelrod by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.54M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AXR की मार्केट में उपलब्ध राशि 642.13M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.08M है.

Axelrod by Virtuals की प्राइस हिस्ट्री USD

Axelrod by Virtuals (AXR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Axelrod by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000227130996458172 था.
पिछले 30 दिनों में, Axelrod by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0058970299 था.
पिछले 60 दिनों में, Axelrod by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006210334 था.
पिछले 90 दिनों में, Axelrod by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.011764821382803825 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000227130996458172-3.11%
30 दिन$ +0.0058970299+83.36%
60 दिन$ -0.0006210334-8.77%
90 दिन$ -0.011764821382803825-62.44%

Axelrod by Virtuals के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Axelrod by Virtuals (AXR) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में AXR का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Axelrod by Virtuals (AXR) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Axelrod by Virtuals के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Axelrod by Virtuals की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए AXR के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Axelrod by Virtualsप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:20:33 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.