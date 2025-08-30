Awkward Look Monkey Club मूल्य (ALMC)
Awkward Look Monkey Club (ALMC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ALMC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ALMC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ALMC में +0.72%, 24 घंटों में +1.54%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Awkward Look Monkey Club का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.50K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ALMC की मार्केट में उपलब्ध राशि 970.29M है, कुल आपूर्ति 970293505.85 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.50K है.
आज के दिन के दौरान, Awkward Look Monkey Club का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Awkward Look Monkey Club का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Awkward Look Monkey Club का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Awkward Look Monkey Club का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+1.54%
|30 दिन
|$ 0
|-11.43%
|60 दिन
|$ 0
|-16.28%
|90 दिन
|$ 0
|--
Awkward Look Monkey Club is a Solana token and NFT ecosystem based around the OG meme; the Awkward Look Monkey. The NFT sales fund our marketing wallet and NFT staking is in active development for a passive income earning utility.
