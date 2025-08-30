AFK की अधिक जानकारी

Away From Keyboard लोगो

Away From Keyboard मूल्य (AFK)

गैर-सूचीबद्ध

1 AFK से USD लाइव प्राइस:

$0.00021198$0.00021198
-5.30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Away From Keyboard (AFK) मूल्य का लाइव चार्ट
Away From Keyboard (AFK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+7.77%

-5.36%

+7.19%

+7.19%

Away From Keyboard (AFK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AFK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AFK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AFK में +7.77%, 24 घंटों में -5.36%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Away From Keyboard (AFK) मार्केट की जानकारी

$ 156.70K
--
$ 156.70K
744.46M
744,463,014.86915
Away From Keyboard का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 156.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AFK की मार्केट में उपलब्ध राशि 744.46M है, कुल आपूर्ति 744463014.86915 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 156.70K है.

Away From Keyboard (AFK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Away From Keyboard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Away From Keyboard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Away From Keyboard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Away From Keyboard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.36%
30 दिन$ 0+23.03%
60 दिन$ 0+54.77%
90 दिन$ 0--

Away From Keyboard (AFK) क्या है

Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand.

Away From Keyboard (AFK) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Away From Keyboard प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Away From Keyboard (AFK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Away From Keyboard (AFK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Away From Keyboard के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Away From Keyboard प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AFK लोकल करेंसी में

Away From Keyboard (AFK) टोकन का अर्थशास्त्र

Away From Keyboard (AFK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AFK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Away From Keyboard (AFK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Away From Keyboard (AFK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AFK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AFK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AFK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Away From Keyboard का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AFK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 156.70K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AFK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AFK की मार्केट में उपलब्ध राशि 744.46M USD है.
AFK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AFK ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AFK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AFK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
AFK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AFK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AFK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AFK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AFK का प्राइस का अनुमान देखें.
