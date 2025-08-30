Away From Keyboard मूल्य (AFK)
Away From Keyboard (AFK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AFK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AFK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AFK में +7.77%, 24 घंटों में -5.36%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Away From Keyboard का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 156.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AFK की मार्केट में उपलब्ध राशि 744.46M है, कुल आपूर्ति 744463014.86915 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 156.70K है.
आज के दिन के दौरान, Away From Keyboard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Away From Keyboard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Away From Keyboard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Away From Keyboard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.36%
|30 दिन
|$ 0
|+23.03%
|60 दिन
|$ 0
|+54.77%
|90 दिन
|$ 0
|--
Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand.
Away From Keyboard (AFK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AFK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
