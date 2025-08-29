Aviator मूल्य (AVI)
Aviator (AVI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AVI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AVI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00741462 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AVI में +1.07%, 24 घंटों में -3.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Aviator का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.89M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AVI की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.95B है, कुल आपूर्ति 9243042234.996437 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.52M है.
आज के दिन के दौरान, Aviator का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Aviator का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Aviator का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Aviator का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.24%
|30 दिन
|$ 0
|-26.30%
|60 दिन
|$ 0
|-0.20%
|90 दिन
|$ 0
|--
Aviator is revolutionizing onchain gaming and bridging solutions on Base with Aviator Arcade™ and SkyBridge™. Aviator Arcade is a gaming platform that allows anyone to publish their game without hosting fees while rewarding both developers and gamers in the AVI token. SkyBridge is a complete bridging and launchpad solution that aims to drive adoption of Base and Aviator Arcade through enabling seamless transfers of any standard token or NFT between Ethereum and Base. The KYC-certified core team includes experts from Shiba Inu's original security & metaverse team, seasoned developers, and industry professionals in advertising, government, and accounting. The Aviator DAO empowers community members to influence the project's future utilizing the AVI token.
