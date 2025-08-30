Aver AI मूल्य (AVER)
Aver AI (AVER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AVER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AVER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04592821 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AVER में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Aver AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AVER की मार्केट में उपलब्ध राशि 97.77M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.31K है.
आज के दिन के दौरान, Aver AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Aver AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Aver AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Aver AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+16.04%
|60 दिन
|$ 0
|+71.95%
|90 दिन
|$ 0
|--
Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations.
Aver AI (AVER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AVER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
