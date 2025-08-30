AvaxMinerAI मूल्य (AVAXMINERAI)
-0.53%
-0.06%
-2.17%
-2.17%
AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AVAXMINERAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AVAXMINERAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AVAXMINERAI में -0.53%, 24 घंटों में -0.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AvaxMinerAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.03K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AVAXMINERAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.03K है.
आज के दिन के दौरान, AvaxMinerAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AvaxMinerAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, AvaxMinerAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, AvaxMinerAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.06%
|30 दिन
|$ 0
|-28.32%
|60 दिन
|$ 0
|-13.23%
|90 दिन
|$ 0
|--
AvaxMinerAI is an AI Agent automated by Eternal AI which is the 1st AI agent deployed with its own personality, capabilities & token on Avalanche. Trading is live on the main DEX of the Avalanche ecosystem LFJ also known as trader joe. AvaxMinerAI started as a fairlaunch token on Bellum Exchange. AvaxMinerAI tokens can be bought using Avax. Listed on Moontok contract renounced liquidity locked & Dexscreener updated.
