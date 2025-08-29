AVAX HAS NO CHILL मूल्य (NOCHILL)
+0.55%
+0.94%
-15.70%
-15.70%
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) रियल-टाइम प्राइस $0.00144116 है. पिछले 24 घंटों में, NOCHILL ने $ 0.00134908 के कम और $ 0.00150032 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NOCHILL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03121838 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NOCHILL में +0.55%, 24 घंटों में +0.94%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AVAX HAS NO CHILL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.24M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NOCHILL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.55B है, कुल आपूर्ति 1550000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.24M है.
आज के दिन के दौरान, AVAX HAS NO CHILL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AVAX HAS NO CHILL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007047893 था.
पिछले 60 दिनों में, AVAX HAS NO CHILL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009363608 था.
पिछले 90 दिनों में, AVAX HAS NO CHILL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00249948240312679 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.94%
|30 दिन
|$ -0.0007047893
|-48.90%
|60 दिन
|$ -0.0009363608
|-64.97%
|90 दिन
|$ -0.00249948240312679
|-63.42%
NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.
