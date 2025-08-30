AVATLY की अधिक जानकारी

AVATLY प्राइस की जानकारी

AVATLY आधिकारिक वेबसाइट

AVATLY टोकन का अर्थशास्त्र

AVATLY प्राइस का पूर्वानुमान

Avatly मूल्य (AVATLY)

गैर-सूचीबद्ध

1 AVATLY से USD लाइव प्राइस:

$0.00138794
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Avatly (AVATLY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:48:31 (UTC+8)

Avatly (AVATLY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.083384
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Avatly (AVATLY) रियल-टाइम प्राइस $0.00138794 है. पिछले 24 घंटों में, AVATLY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AVATLY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.083384 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AVATLY में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Avatly (AVATLY) मार्केट की जानकारी

$ 90.13K
--
$ 104.01K
64.93M
74,934,771.0
Avatly का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 90.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AVATLY की मार्केट में उपलब्ध राशि 64.93M है, कुल आपूर्ति 74934771.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 104.01K है.

Avatly (AVATLY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Avatly का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Avatly का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001654180 था.
पिछले 60 दिनों में, Avatly का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0012674656 था.
पिछले 90 दिनों में, Avatly का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0001654180+11.92%
60 दिन$ +0.0012674656+91.32%
90 दिन$ 0--

Avatly (AVATLY) क्या है

THE FIRST METAVERSE FOR FASHION INDUSTRY NEW DIMENSION Our desire is to create outstanding experience of trying on virtual clothes in the Metaverse. We are convinced that Metaverse and VR technology is the key to realising this vision. FASHION EXPERIENCE Thanks to the metaverse and 3D avatars, we take the shopping experience into a completely new dimension. Trying on, sharing outfits and buying clothes in the metaverse will be so unbelievably exciting that you will never want to do it in other way.

Avatly (AVATLY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Avatly प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Avatly (AVATLY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Avatly (AVATLY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Avatly के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Avatly प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AVATLY लोकल करेंसी में

Avatly (AVATLY) टोकन का अर्थशास्त्र

Avatly (AVATLY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AVATLY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Avatly (AVATLY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Avatly (AVATLY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AVATLY प्राइस 0.00138794 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AVATLY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AVATLY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00138794 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Avatly का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AVATLY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 90.13K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AVATLY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AVATLY की मार्केट में उपलब्ध राशि 64.93M USD है.
AVATLY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AVATLY ने 0.083384 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AVATLY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AVATLY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
AVATLY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AVATLY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AVATLY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AVATLY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AVATLY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:48:31 (UTC+8)

Avatly (AVATLY) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.