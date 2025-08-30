Avarik Saga मूल्य (AVRK)
Avarik Saga (AVRK) रियल-टाइम प्राइस $0.00168269 है. पिछले 24 घंटों में, AVRK ने $ 0.00166223 के कम और $ 0.00171531 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AVRK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.173248 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00166223 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AVRK में --, 24 घंटों में -1.62%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Avarik Saga का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 317.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AVRK की मार्केट में उपलब्ध राशि 188.69M है, कुल आपूर्ति 500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 841.34K है.
आज के दिन के दौरान, Avarik Saga का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Avarik Saga का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002563593 था.
पिछले 60 दिनों में, Avarik Saga का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007489099 था.
पिछले 90 दिनों में, Avarik Saga का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00246946665998528 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.62%
|30 दिन
|$ -0.0002563593
|-15.23%
|60 दिन
|$ -0.0007489099
|-44.50%
|90 दिन
|$ -0.00246946665998528
|-59.47%
At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre.
Avarik Saga (AVRK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AVRK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
