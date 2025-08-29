SAVUSD की अधिक जानकारी

Avant Staked USD लोगो

Avant Staked USD मूल्य (SAVUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 SAVUSD से USD लाइव प्राइस:

$1.073
$1.073$1.073
-0.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Avant Staked USD (SAVUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:36:47 (UTC+8)

Avant Staked USD (SAVUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.059
$ 1.059$ 1.059
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.085
$ 1.085$ 1.085
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.059
$ 1.059$ 1.059

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 1.092
$ 1.092$ 1.092

$ 0.937701
$ 0.937701$ 0.937701

-1.14%

-0.31%

+0.31%

+0.31%

Avant Staked USD (SAVUSD) रियल-टाइम प्राइस $1.073 है. पिछले 24 घंटों में, SAVUSD ने $ 1.059 के कम और $ 1.085 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAVUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.092 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.937701 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAVUSD में -1.14%, 24 घंटों में -0.31%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Avant Staked USD (SAVUSD) मार्केट की जानकारी

$ 92.12M
$ 92.12M$ 92.12M

--
----

$ 92.14M
$ 92.14M$ 92.14M

85.64M
85.64M 85.64M

85,661,765.07069238
85,661,765.07069238 85,661,765.07069238

Avant Staked USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 92.12M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SAVUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 85.64M है, कुल आपूर्ति 85661765.07069238 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 92.14M है.

Avant Staked USD (SAVUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Avant Staked USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.003381631903505 था.
पिछले 30 दिनों में, Avant Staked USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0104254826 था.
पिछले 60 दिनों में, Avant Staked USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0219167761 था.
पिछले 90 दिनों में, Avant Staked USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0334874162939243 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.003381631903505-0.31%
30 दिन$ +0.0104254826+0.97%
60 दिन$ +0.0219167761+2.04%
90 दिन$ +0.0334874162939243+3.22%

Avant Staked USD (SAVUSD) क्या है

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.

Avant Staked USD (SAVUSD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Avant Staked USD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Avant Staked USD (SAVUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Avant Staked USD (SAVUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Avant Staked USD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Avant Staked USD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SAVUSD लोकल करेंसी में

Avant Staked USD (SAVUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Avant Staked USD (SAVUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SAVUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Avant Staked USD (SAVUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Avant Staked USD (SAVUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SAVUSD प्राइस 1.073 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SAVUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SAVUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.073 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Avant Staked USD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SAVUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 92.12M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SAVUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SAVUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 85.64M USD है.
SAVUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SAVUSD ने 1.092 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SAVUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SAVUSD ने 0.937701 USD की ATL प्राइस देखी.
SAVUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SAVUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SAVUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SAVUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SAVUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:36:47 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.