Avant Staked USD मूल्य (SAVUSD)
-1.14%
-0.31%
+0.31%
+0.31%
Avant Staked USD (SAVUSD) रियल-टाइम प्राइस $1.073 है. पिछले 24 घंटों में, SAVUSD ने $ 1.059 के कम और $ 1.085 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAVUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.092 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.937701 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAVUSD में -1.14%, 24 घंटों में -0.31%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Avant Staked USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 92.12M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SAVUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 85.64M है, कुल आपूर्ति 85661765.07069238 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 92.14M है.
आज के दिन के दौरान, Avant Staked USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.003381631903505 था.
पिछले 30 दिनों में, Avant Staked USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0104254826 था.
पिछले 60 दिनों में, Avant Staked USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0219167761 था.
पिछले 90 दिनों में, Avant Staked USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0334874162939243 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.003381631903505
|-0.31%
|30 दिन
|$ +0.0104254826
|+0.97%
|60 दिन
|$ +0.0219167761
|+2.04%
|90 दिन
|$ +0.0334874162939243
|+3.22%
Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.
