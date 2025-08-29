AVB की अधिक जानकारी

Autonomous Virtual Beings लोगो

Autonomous Virtual Beings मूल्य (AVB)

गैर-सूचीबद्ध

1 AVB से USD लाइव प्राइस:

$0.00163737
$0.00163737$0.00163737
-1.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Autonomous Virtual Beings (AVB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:21:43 (UTC+8)

Autonomous Virtual Beings (AVB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00158619
$ 0.00158619$ 0.00158619
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00171897
$ 0.00171897$ 0.00171897
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00158619
$ 0.00158619$ 0.00158619

$ 0.00171897
$ 0.00171897$ 0.00171897

$ 0.077253
$ 0.077253$ 0.077253

$ 0.00102873
$ 0.00102873$ 0.00102873

-0.29%

-2.08%

-2.20%

-2.20%

Autonomous Virtual Beings (AVB) रियल-टाइम प्राइस $0.00163518 है. पिछले 24 घंटों में, AVB ने $ 0.00158619 के कम और $ 0.00171897 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AVB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.077253 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00102873 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AVB में -0.29%, 24 घंटों में -2.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Autonomous Virtual Beings (AVB) मार्केट की जानकारी

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

--
----

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

999.93M
999.93M 999.93M

999,934,130.446258
999,934,130.446258 999,934,130.446258

Autonomous Virtual Beings का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.64M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AVB की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.93M है, कुल आपूर्ति 999934130.446258 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.64M है.

Autonomous Virtual Beings (AVB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Autonomous Virtual Beings का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Autonomous Virtual Beings का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003199004 था.
पिछले 60 दिनों में, Autonomous Virtual Beings का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000025014 था.
पिछले 90 दिनों में, Autonomous Virtual Beings का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.08%
30 दिन$ +0.0003199004+19.56%
60 दिन$ +0.0000025014+0.15%
90 दिन$ 0--

Autonomous Virtual Beings (AVB) क्या है

$AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant.

Autonomous Virtual Beings (AVB) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Autonomous Virtual Beings प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Autonomous Virtual Beings (AVB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Autonomous Virtual Beings (AVB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Autonomous Virtual Beings के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Autonomous Virtual Beings प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AVB लोकल करेंसी में

Autonomous Virtual Beings (AVB) टोकन का अर्थशास्त्र

Autonomous Virtual Beings (AVB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AVB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Autonomous Virtual Beings (AVB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Autonomous Virtual Beings (AVB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AVB प्राइस 0.00163518 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AVB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AVB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00163518 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Autonomous Virtual Beings का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AVB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.64M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AVB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AVB की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.93M USD है.
AVB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AVB ने 0.077253 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AVB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AVB ने 0.00102873 USD की ATL प्राइस देखी.
AVB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AVB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AVB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AVB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AVB का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:21:43 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.