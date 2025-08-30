USSD की अधिक जानकारी

Autonomous Secure Dollar लोगो

Autonomous Secure Dollar मूल्य (USSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 USSD से USD लाइव प्राइस:

$0.994778
-0.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Autonomous Secure Dollar (USSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:11:58 (UTC+8)

Autonomous Secure Dollar (USSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.985305
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.004
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.985305
$ 1.004
$ 1.092
$ 0.645416
-0.12%

-0.22%

-0.57%

-0.57%

Autonomous Secure Dollar (USSD) रियल-टाइम प्राइस $0.994778 है. पिछले 24 घंटों में, USSD ने $ 0.985305 के कम और $ 1.004 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.092 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.645416 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USSD में -0.12%, 24 घंटों में -0.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Autonomous Secure Dollar (USSD) मार्केट की जानकारी

$ 71.44K
--
$ 71.44K
71.93K
71,933.869846
Autonomous Secure Dollar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 71.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 71.93K है, कुल आपूर्ति 71933.869846 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 71.44K है.

Autonomous Secure Dollar (USSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Autonomous Secure Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0022475044635253 था.
पिछले 30 दिनों में, Autonomous Secure Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0028406880 था.
पिछले 60 दिनों में, Autonomous Secure Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015186280 था.
पिछले 90 दिनों में, Autonomous Secure Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0038717658839356 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0022475044635253-0.22%
30 दिन$ -0.0028406880-0.28%
60 दिन$ -0.0015186280-0.15%
90 दिन$ -0.0038717658839356-0.38%

Autonomous Secure Dollar (USSD) क्या है

USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.

Autonomous Secure Dollar प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Autonomous Secure Dollar (USSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Autonomous Secure Dollar (USSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Autonomous Secure Dollar के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Autonomous Secure Dollar प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

USSD लोकल करेंसी में

Autonomous Secure Dollar (USSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Autonomous Secure Dollar (USSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Autonomous Secure Dollar (USSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Autonomous Secure Dollar (USSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USSD प्राइस 0.994778 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.994778 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Autonomous Secure Dollar का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 71.44K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 71.93K USD है.
USSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USSD ने 1.092 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USSD ने 0.645416 USD की ATL प्राइस देखी.
USSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या USSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USSD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:11:58 (UTC+8)

Autonomous Secure Dollar (USSD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

