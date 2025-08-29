ATA की अधिक जानकारी

Automata लोगो

Automata मूल्य (ATA)

गैर-सूचीबद्ध

1 ATA से USD लाइव प्राइस:

$0.04518543
-4.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Automata (ATA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:03:23 (UTC+8)

Automata (ATA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.04425804
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.04825917
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.04425804
$ 0.04825917
$ 2.36
$ 0.0355274
-1.34%

-4.44%

-1.70%

-1.70%

Automata (ATA) रियल-टाइम प्राइस $0.04529823 है. पिछले 24 घंटों में, ATA ने $ 0.04425804 के कम और $ 0.04825917 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ATA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.36 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0355274 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ATA में -1.34%, 24 घंटों में -4.44%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Automata (ATA) मार्केट की जानकारी

$ 26.56M
--
$ 45.18M
587.79M
1,000,000,000.0
Automata का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.56M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ATA की मार्केट में उपलब्ध राशि 587.79M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.18M है.

Automata (ATA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Automata का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00210675754894321 था.
पिछले 30 दिनों में, Automata का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019865855 था.
पिछले 60 दिनों में, Automata का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0036527858 था.
पिछले 90 दिनों में, Automata का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0018784229062617 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00210675754894321-4.44%
30 दिन$ -0.0019865855-4.38%
60 दिन$ +0.0036527858+8.06%
90 दिन$ +0.0018784229062617+4.33%

Automata (ATA) क्या है

Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Automata प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Automata (ATA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Automata (ATA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Automata के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Automata प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ATA लोकल करेंसी में

Automata (ATA) टोकन का अर्थशास्त्र

Automata (ATA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ATA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Automata (ATA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Automata (ATA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ATA प्राइस 0.04529823 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ATA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ATA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.04529823 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Automata का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ATA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.56M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ATA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ATA की मार्केट में उपलब्ध राशि 587.79M USD है.
ATA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ATA ने 2.36 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ATA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ATA ने 0.0355274 USD की ATL प्राइस देखी.
ATA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ATA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ATA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ATA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ATA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:03:23 (UTC+8)

