Auto Finance का आज का लाइव मूल्य 0.176773 USD है.TOKE का मार्केट कैप 14,546,647 USD है. भारत में TOKE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Auto Finance मूल्य (TOKE)

1 TOKE से USD लाइव प्राइस:

$0.176814
-1.90%1D
mexc
USD
Auto Finance (TOKE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:47:32 (UTC+8)

Auto Finance का आज का मूल्य

आज Auto Finance (TOKE) का लाइव मूल्य $ 0.176773 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.93% का बदलाव आया है. मौजूदा TOKE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.176773 प्रति TOKE है.

$ 14,546,647 के मार्केट कैप के अनुसार Auto Finance करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 82.53M TOKE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TOKE की ट्रेडिंग $ 0.175239 (निम्न) और $ 0.183388 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 79.02 और सबसे निम्न स्तर $ 0.12921 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TOKE में पिछले एक घंटे में +0.78% और पिछले 7 दिनों में -12.85% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Auto Finance (TOKE) मार्केट की जानकारी

$ 14.55M
--
$ 17.63M
82.53M
100,000,000.0
Auto Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.55M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TOKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.53M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.63M है.

Auto Finance की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.175239
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.183388
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.175239
$ 0.183388
$ 79.02
$ 0.12921
+0.78%

-1.93%

-12.85%

-12.85%

Auto Finance (TOKE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Auto Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0034825103083264 था.
पिछले 30 दिनों में, Auto Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0047417589 था.
पिछले 60 दिनों में, Auto Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0614086421 था.
पिछले 90 दिनों में, Auto Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.03293022607003833 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0034825103083264-1.93%
30 दिन$ +0.0047417589+2.68%
60 दिन$ -0.0614086421-34.73%
90 दिन$ +0.03293022607003833+22.89%

Auto Finance के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Auto Finance (TOKE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में TOKE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Auto Finance (TOKE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Auto Finance के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Auto Finance की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए TOKE के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Auto Financeप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Auto Finance

2030 में 1 Auto Finance का मूल्य कितना होगा?
अगर Auto Finance 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Auto Finance के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:47:32 (UTC+8)

Auto Finance (TOKE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Auto Finance के बारे में और जानें

