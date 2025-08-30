AUTISTA की अधिक जानकारी

autista cat लोगो

autista cat मूल्य (AUTISTA)

गैर-सूचीबद्ध

1 AUTISTA से USD लाइव प्राइस:

--
----
-7.30%1D
USD
autista cat (AUTISTA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:12:49 (UTC+8)

autista cat (AUTISTA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-7.36%

-2.42%

-2.42%

autista cat (AUTISTA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AUTISTA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AUTISTA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AUTISTA में --, 24 घंटों में -7.36%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

autista cat (AUTISTA) मार्केट की जानकारी

$ 21.39K
$ 21.39K$ 21.39K

--
----

$ 21.39K
$ 21.39K$ 21.39K

998.70M
998.70M 998.70M

998,702,686.479405
998,702,686.479405 998,702,686.479405

autista cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.39K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AUTISTA की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.70M है, कुल आपूर्ति 998702686.479405 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.39K है.

autista cat (AUTISTA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, autista cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, autista cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, autista cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, autista cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.36%
30 दिन$ 0+3.99%
60 दिन$ 0+9.69%
90 दिन$ 0--

autista cat (AUTISTA) क्या है

$AUTISTA cat is a unique and fun token centered around a spinning cat mascot called Autista Cat. It is 100% community-owned, with no developer wallets or centralized control, embodying the true spirit of decentralization. The project is powered by a passionate and growing community, dedicated to building and supporting its success. Autista Cat symbolizes unity, creativity, and the collective strength of its holders. 🚀🐱💜

autista cat (AUTISTA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

autista cat प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में autista cat (AUTISTA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके autista cat (AUTISTA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? autista cat के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब autista cat प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AUTISTA लोकल करेंसी में

autista cat (AUTISTA) टोकन का अर्थशास्त्र

autista cat (AUTISTA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AUTISTA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: autista cat (AUTISTA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज autista cat (AUTISTA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AUTISTA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AUTISTA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AUTISTA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
autista cat का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AUTISTA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.39K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AUTISTA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AUTISTA की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.70M USD है.
AUTISTA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AUTISTA ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AUTISTA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AUTISTA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
AUTISTA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AUTISTA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AUTISTA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AUTISTA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AUTISTA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:12:49 (UTC+8)

