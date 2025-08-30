AUTIST की अधिक जानकारी

Autist लोगो

Autist मूल्य (AUTIST)

गैर-सूचीबद्ध

1 AUTIST से USD लाइव प्राइस:

$0.21862
-1.10%1D
mexc
USD
Autist (AUTIST) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:53:30 (UTC+8)

Autist (AUTIST) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.218597
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.22124
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.218597
$ 0.22124
$ 29.33
$ 0.131896
--

-1.18%

-8.82%

-8.82%

Autist (AUTIST) रियल-टाइम प्राइस $0.21862 है. पिछले 24 घंटों में, AUTIST ने $ 0.218597 के कम और $ 0.22124 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AUTIST की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 29.33 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.131896 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AUTIST में --, 24 घंटों में -1.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Autist (AUTIST) मार्केट की जानकारी

$ 123.54K
--
$ 123.54K
565.10K
565,100.1
Autist का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 123.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AUTIST की मार्केट में उपलब्ध राशि 565.10K है, कुल आपूर्ति 565100.1 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 123.54K है.

Autist (AUTIST) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Autist का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0026200276617966 था.
पिछले 30 दिनों में, Autist का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0582360393 था.
पिछले 60 दिनों में, Autist का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1539127212 था.
पिछले 90 दिनों में, Autist का USD में मूल्य बदलाव $ -0.6518738304088355 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0026200276617966-1.18%
30 दिन$ -0.0582360393-26.63%
60 दिन$ -0.1539127212-70.40%
90 दिन$ -0.6518738304088355-74.88%

Autist (AUTIST) क्या है

It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher.

Autist (AUTIST) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Autist प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Autist (AUTIST) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Autist (AUTIST) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Autist के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Autist प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AUTIST लोकल करेंसी में

Autist (AUTIST) टोकन का अर्थशास्त्र

Autist (AUTIST) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AUTIST टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Autist (AUTIST) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Autist (AUTIST) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AUTIST प्राइस 0.21862 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AUTIST से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AUTIST से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.21862 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Autist का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AUTIST के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 123.54K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AUTIST की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AUTIST की मार्केट में उपलब्ध राशि 565.10K USD है.
AUTIST की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AUTIST ने 29.33 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AUTIST का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AUTIST ने 0.131896 USD की ATL प्राइस देखी.
AUTIST का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AUTIST के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AUTIST इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AUTIST इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AUTIST का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:53:30 (UTC+8)

Autist (AUTIST) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.